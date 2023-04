Highcroft finalise l'acquisition d'une propriété à Aberaman pour 3,7 millions de livres sterling

(Alliance News) - Highcroft Investments PLC a déclaré lundi avoir finalisé l'acquisition de trois unités d'entrepôt à Aberdare, dans le sud du Pays de Galles.

L'acquisition en pleine propriété des unités 12, 13 et 14 de la zone industrielle d'Aberaman a été réalisée par l'intermédiaire de la filiale immobilière de Highcroft, Rodenhurst Estates Ltd.

Les trois unités, qui se combinent pour créer une grande unité totalisant 81 000 pieds carrés, ont été acquises auprès de Clear Partnership.

L'unité occupe un site de 4,45 acres et dispose d'un parking auxiliaire supplémentaire. La propriété est entièrement louée à Fiberweb Geosynthetic Ltd, le garant étant Chicopee Holdings BV. Le locataire fait partie du Berry Global Group, un fabricant de produits en plastique, qui est coté à la bourse de New York depuis octobre 2012.

Le bien a été acquis pour un montant de 3,7 millions de livres sterling hors frais, ce qui représente un rendement initial net de 8 %. L'acquisition sera financée par l'utilisation d'une partie des liquidités provenant de la vente de Llantrisant, qui a eu lieu en février.

Paul Leaf-Wright, directeur général de Highcroft, a déclaré : "Nous sommes heureux d'avoir redéployé une partie du produit de 7,9 millions de livres sterling provenant de la vente récente de notre propriété de Llantrisant, dans un actif productif de revenus de qualité qui complète le portefeuille existant. Cette opération s'inscrit dans le cadre de notre stratégie visant à accroître les revenus à long terme de la société afin de garantir à nos actionnaires des revenus attrayants grâce à des actifs défensifs qui proposent à la fois une croissance des loyers et du capital. La durée du bail améliore notre durée moyenne pondérée de location non expirée".

Le conseil d'administration cherchera à déployer le reste du produit de la vente.

Les actions de Highcroft n'étaient pas négociées à Londres lundi matin, leur dernière cotation étant de 915,00 pence.

