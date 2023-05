Highcroft redéploie les dernières recettes de Llantrisant avec l'achat de Suffolk

(Alliance News) - Highcroft Investments PLC a déclaré vendredi qu'elle avait acheté une participation en pleine propriété dans un ensemble d'unités dans le Suffolk par l'intermédiaire de sa filiale immobilière, Rodenhurst Estates Ltd.

L'investisseur immobilier axé sur l'Angleterre et le Pays de Galles a acquis les unités 1 à 7 de Bluestem Road à Ipswich, dans le Suffolk, auprès de Monte Blackburn Ltd pour un montant de 5,5 millions de livres sterling.

La propriété comprend deux unités jumelées et une unité individuelle, totalisant 49 196 pieds carrés. La propriété est actuellement entièrement louée à Branded Garden Products Ltd, un détaillant de graines, de plantes et de produits de jardinage vendus par correspondance.

Le directeur général, Paul Leaf-Wright, s'est félicité d'avoir franchi une nouvelle étape dans la distribution du produit net de la vente de la propriété de Llantrisant en février, pour laquelle Highcroft a reçu un produit net de 7,8 millions de livres sterling.

"Cela s'ajoute à notre stratégie actuelle qui consiste à générer des revenus durables à long terme pour nos actionnaires. Le redéploiement du produit de la vente de Llantrisant est maintenant terminé, et nous continuerons à nous concentrer sur la performance des actifs de la société", a ajouté M. Leaf-Wright.

Les actions de Highcroft Investments sont restées stables à 872,00 pence chacune à Londres vendredi matin.

