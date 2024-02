Highcroft Investments PLC est une société d'investissement immobilier (REIT) basée au Royaume-Uni. La société investit dans des propriétés commerciales en Angleterre et au Pays de Galles. L'objectif de la société est de mettre à la disposition de ses locataires des biens immobiliers situés dans des endroits optimaux, afin de leur permettre de réussir et de faire bénéficier ses parties prenantes d'un développement durable à long terme. Elle exploite un portefeuille diversifié d'environ 22 biens immobiliers, dans les secteurs des entrepôts, des entrepôts de vente au détail, des loisirs, des bureaux et de la vente au détail dans les grandes rues. Son portefeuille d'entrepôts est situé à Nottingham, Milton Keynes, St Austell, Kidlington, Ash Vale et Bedford. Son portefeuille d'entrepôts de vente au détail est situé à Bicester, Crawley, Grantham et Wisbech. Son portefeuille d'immeubles de loisirs est situé à Coventry, Ipswich et Rubery. Son portefeuille d'immeubles de bureaux est situé à Oxford et Cardiff. Son portefeuille de commerces de détail est situé à Oxford, Leamington Spa, Ipswich et Norwich.

