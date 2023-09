Highfield Resources Limited (Highfield) est une société australienne qui se consacre à l'exploration minière. La société a environ quatre projets de potasse. Les projets de potasse Muga, Vipasca, Izaga, Pintanos et Sierra del Perdon de la société sont situés dans le bassin de production de potasse de l'Ebre, dans le nord de l'Espagne, et couvrent une zone de plus de 550 kilomètres carrés. Le projet Muga cible les lits sylvinitiques peu profonds au sud-est de la zone du projet. Le projet Muga est situé à environ 50 kilomètres au sud-est de Pampelune. Le projet Sierra del Perdon est situé à environ 10 kilomètres de Pampelune. La zone du projet Vipasca comprend le permis Vipasca, le permis Borneau et le permis Osquia. Le projet Pintanos couvre une zone d'environ 125 kilomètres carrés adjacente au projet Muga-Vipasca. Le projet Izaga est situé dans une structure synclinale contiguë à l'extension nord du projet Vipasca.