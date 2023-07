Highland Copper Company Inc. est une société de développement du cuivre basée au Canada. La société est engagée dans l'acquisition, l'exploration et le développement de propriétés minières. Les projets de la société comprennent les projets de cuivre Copperwood et White Pine North, qui sont situés dans le district de Copper Range de la péninsule supérieure du Michigan, aux États-Unis d'Amérique. Le projet Copperwood est situé dans le comté de Gogebic dans la péninsule supérieure du Michigan, aux États-Unis d'Amérique, dans le district de cuivre de Porcupine Mountains et à environ 23 kilomètres (km) de la ville de Wakefield et à environ 40 kilomètres de la ville d'Ironwood, toutes deux dans le comté de Gogebic. Le gisement de cuivre de White Pine est situé dans la péninsule supérieure occidentale du Michigan, sur la rive sud du lac Supérieur. Il s'agit d'un gisement de cuivre-argent stratiforme à gisement sédimentaire. White Pine se trouve sur le flanc sud du système de rift du Midcontinent, une structure d'environ 2 500 kilomètres de long d'âge précambrien.

Secteur Exploitations minières et métallurgie