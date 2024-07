Highland Opportunities and Income Fund (le Fonds) est un fonds à capital fixe. Le fonds cherche à fournir une croissance du capital ainsi qu'un revenu. Le fonds est axé sur la croissance du capital et des revenus. Le Fonds investit dans des titres immobiliers, des prêts garantis et non garantis à taux fixe et des obligations d'entreprise, des titres mezzanine, des produits structurés, des titres convertibles et privilégiés, des actions (publiques et privées), des contrats à terme et des options, ainsi que des investissements à taux variable. Le fonds investit au moins 25 % de ses actifs dans des titres ou autres instruments directement ou indirectement garantis par des biens immobiliers. Le fonds est géré par NexPoint Asset Management, L.P.