Le Highland Global Allocation Fund déclare des distributions mensuelles, payables le 29 juillet 2022, le 31 août 2022 et le 30 septembre 2022

Highland Global Allocation Fund a annoncé la déclaration de distributions mensuelles de 0,081 $ par action. En vertu de la politique de distribution uniforme du fonds, le taux de distribution annuel a été fixé à un montant égal à 8,5 % de la moyenne de la valeur liquidative (VL) par action du fonds, telle que déclarée pour les cinq derniers jours de bourse de l'année civile 2021. Le Fonds déclare des distributions de 0,081 $ par mois de juillet à septembre 2022. La date de départ est le 21 juillet 2022, le 23 août 2022 et le 22 septembre 2022. La date d'enregistrement est le 22 juillet 2022, le 24 août 2022 et le 23 septembre 2022. La date de paiement est le 29 juillet 2022, le 31 août 2022 et le 30 septembre 2022 respectivement.