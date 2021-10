Le Highland Global Allocation Fund déclare des distributions mensuelles, payables respectivement le 29 octobre 2021, le 30 novembre 2021 et le 31 décembre 2021. 02/10/2021 Envoyer par e-mail :

Highland Global Allocation a annoncé la déclaration de distributions mensuelles de 0,071 $ par action. En vertu de la politique de distribution du Fonds, le taux de distribution annuel a été fixé à un montant égal à 8,5 % de la moyenne de la valeur nette d'inventaire (ÂNAVÂ ) par action du Fonds, telle que déclarée pour les cinq derniers jours de bourse de l'année civile 2020. Le Fonds déclare des distributions de 0,071 $ par mois d'octobre à décembre 2021. Les dates d'enregistrement sont le 22 octobre 2021, le 23 novembre 2021 et le 23 décembre 2021. Les dates d'expiration sont le 21 octobre 2021, le 22 novembre 2021 et le 22 décembre 2021. Payables respectivement le 29 octobre 2021, le 30 novembre 2021 et le 31 décembre 2021.

Dirigeants et Administrateurs Frank George Waterhouse Treasurer, Principal Executive & Financial Officer Ethan Kendall Powell Independent Chairman Jason Post Chief Compliance Officer Robert J. Froehlich Independent Trustee Bryan A. Ward Independent Trustee