Highlands Bankshares, Inc. est une société holding bancaire qui exerce ses activités par l'intermédiaire de ses deux filiales bancaires à 100 %, The Grant County Bank et Capon Valley Bank. La société propose également des services d'assurance par l'intermédiaire de sa filiale à 100 %, HBI Life Insurance Company. La Grant County Bank possède six succursales situées dans les villes de Moorefield, Keyser, Riverton, Harman, Davis et Canaan Valley, en Virginie-Occidentale. La Capon Valley Bank exploite quatre bureaux à Baker et Moorefield, en Virginie occidentale, et à Gore et Stephens City, en Virginie. La société possède et exploite au total 12 établissements bancaires répartis dans sept comtés de deux États. Les deux banques offrent une gamme de produits et de services bancaires, y compris des services bancaires en ligne et des services de traitement des transactions commerciales.

Secteur Banques