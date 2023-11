Highlight Communications AG est une société de portefeuille basée en Suisse et engagée dans la production de divertissement. L'activité de la société est divisée en deux segments. Le segment Film est engagé dans la production, l'exploitation et la distribution de films et de licences de films, du cinéma à la vidéo, au disque numérique polyvalent (DVD) et à la diffusion télévisée. Le segment Sports et marketing événementiel commercialise les droits de licence, de marketing et de parrainage pour les championnats européens de l'UEFA, ainsi que pour le concours Eurovision de la chanson et l'Orchestre philharmonique de Vienne. Les filiales de la société comprennent, entre autres, Constatin Film AG, Highlight Communications (Deutschland) GmbH, Rainbow Home Entertainment AG, Rainbow Home Entertainment GmbH, TEAM Television Event and Media Marketing AG et Team Football Marketing AG.

Secteur Production de spectacles