Highlight Communications a vu ses revenus se redresser au premier trimestre

Pratteln (awp) - Le groupe Highlight Communications a vu son chiffre d'affaires croître au premier trimestre 2021 en comparaison annuelle. Le résultat des trois premiers mois reste cependant négatif.

Dans un communiqué diffusé jeudi, la société bâloise a fait état de recettes trimestrielles en hausse de 19% à 106,5 millions de francs suisses, essentiellement à la faveur du rebond du segment Film, alors que les unités Marketing et Sport sont restées en deçà du niveau de l'année précédente.

Malgré des charges d'exploitation plus importantes, le résultat avant intérêts et impôts (Ebit) est ressorti en légère hausse, à 1,3 million de francs suisses, contre 1,2 million un an plus tôt. En revanche, la perte trimestrielle a plus que doublé sur un an, à 2,1 millions.

