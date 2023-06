Zurich (awp) - Highlight Communications évalue les options stratégiques autour du groupe de médias Sport1. Le cas échéant, cette filiale pourrait être vendue, a indiqué la société mardi soir.

Le conseil d'administration examine actuellement les diverses options. Il a décidé d'engager un processus structuré pour une possible cession. Aucune décision de vente ou non n'a encore été prise et toutes les options stratégiques restent ouvertes, a souligné Highlight Communications.

kw/rp