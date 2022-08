Highlight Communications glisse dans le rouge au premier semestre

Zurich (awp) - Le groupe Highlight Communications a bouclé le premier semestre 2022 en territoire négatif, malgré un chiffre d'affaires en progression de près d'un tiers en rythme annuel, à 268,2 millions de francs suisses.

Le segment Film a vu ses recettes décoller de plus de moitié (+56%) à 189,3 millions, essentiellement à la faveur des productions sur commande, indique le groupe bâlois jeudi dans un communiqué. L'unité Sport et événements en revanche a vu son chiffre d'affaires reculer de 7% à 78,9 millions.

Au niveau opérationnel, l'entreprise a glissé dans le rouge, avec une perte avant intérêts et impôts (Ebit) de 3,7 millions, contre un excédent de 6,0 millions un an plus tôt, ce qui lui vaut de boucler la première moitié de l'exercice sur un débours de 10,7 millions, après un résultat tout juste équilibré douze mois plus tôt.

Les recettes et le résultat opérationnel ont été conformes aux prévisions de l'entreprise, indique cette dernière, soulignant sa "solide situation financière", avec un ratio de fonds propres de 29,4% à fin juin, contre 29,1% au bouclement de 2021.

Highlight Communications a pour principal actionnaire la société Highlight Event and Entertainment (HLEE), cotée à la Bourse SIX. Dans un communiqué diffusé après la clôture, cette dernière a indiqué avoir creusé sa perte semestrielle à 14,3 millions de francs suisses, contre 13,0 millions sur les six premiers mois de 2021.

Les fonds propres de HLEE se montaient fin juin à 265,9 millions de francs suisses, après 243,0 millions fin décembre, pour un ratio correspondant en recul de 40 points de base (pb) à 30,0%.

Les deux entreprises font partie du cercle de l'ancien président du FCB Bernhard Burgener.

