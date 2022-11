Highlight: revenus en hausse, mais rentabilité en baisse après neuf mois

Zurich (awp) - Le groupe Highlight a vu son chiffre d'affaires bondir sur les neuf premiers mois de 2022, mais le résultat opérationnel a nettement reculé, en raison de charges liées à la production.

De janvier à septembre, les revenus ont atteint 386,1 millions de francs suisses, en hausse de près d'un quart sur un an, a indiqué l'entreprise sise à Pratteln jeudi soir. Les charges opérationnelles ont dans le même temps enflé de 6,5% à 438,3 millions.

Le résultat avant intérêts et impôts (Ebit) s'est inscrit à 1,0 million de francs suisses, contre 12,4 millions un an plus tôt. Le groupe essuye par ailleurs une perte nette de 12,0 millions après impôts, à comparer à un bénéfice de 2,3 millions sur les neuf premiers mois de 2021. Le taux de fonds propres a diminué de 1 point de pourcentage à 28,1%.

Par divisions, le segment Film a vu son chiffre d'affaires décoller de près de moitié à 272,1 millions de francs suisses, alors que Sport and Event a vu ses revenus s'effriter de près de 10% à 114,0 millions.

cg/kw/rp/buc