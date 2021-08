HLEE chute dans les chiffres rouges au premier semestre

Zurich (awp) - Le groupe Highlight Event and Entertainment (HLEE), spécialisé dans les films, le sport et le marketing événementiel, a clôturé le premier semestre sur une perte nette, malgré l'accélération des recettes, a-t-il annoncé mercredi.

Le chiffre d'affaires total de la société bâloise s'est étoffé de 20,3% à 207,3 millions de francs suisses, porté par une croissance de tous les segments. L'activité liée aux événements sportifs (+17,9%) a notamment profité de recettes publicitaires et de la reprise des événements sportifs après les restrictions sanitaires due à la pandémie de Covid-19, selon un communiqué.

La rentabilité a par contre souffert. Le résultat d'exploitation a été divisé par près de huit à 1,4 million de franc. Le groupe de Pratteln a inscrit une perte nette attribuable aux actionnaires de 6,3 millions, contre un bénéfice de 0,4 million au premier semestre 2020.

Cette baisse est notamment liée à des coûts élevés pour matériel et licences de 108,5 millions de francs suisses (+24,3%), de personnel (95,3 millions, +29,5%), des amortissements plus que doublés à 50,1 millions et des charges financières de 11,4 millions, presque multipliées par deux comparé au premier semestre 2020.

