Highlight E&E 2020: bénéfice net 0,1 mio CHF (17,9 mio)

Zurich (awp) - Highlight Event & Entertainment (HLEE) a bouclé l'exercice 2020 sur un bénéfice de 0,1 million de franc, après 17,9 millions un an plus tôt. Le chiffre d'affaires a nettement reculé à 414,7 (504,6) millions de francs suisses, conséquence de la crise du coronavirus.

Les chiffres diffusés dimanche soir ne sont pas audités. Le rapport 2020 n'est pas encore disponible, bien que le délai de fin avril ait été dépassé.

SIX Exchange a autorisé le report de la publication du rapport annuel, à la conditions que la société publie des chiffres clés non audités immédiatement. Le rapport annuel détaillé devra être publié au plus tard le 12 mai prochain.

Le retard s'explique parce que le rapport annuel de la filiale Highlight Communications AG n'a pas pu être complété dans les temps et n'a été diffusé que vendredi passé, ce qui a empêché HLEE de publier ses propres chiffres.

