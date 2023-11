Highlight Event and Entertainment AG est une société holding basée en Suisse qui se concentre sur le marketing événementiel, ainsi que sur le développement de machines à sous et de jeux qui requièrent un élément d'adresse, comme le stipule la loi suisse, et qui fournit des machines à sous sous sous la marque Swissmania exclusivement pour les casinos. Elle diversifie ses activités dans les segments Marketing événementiel et Machines à sous pour casinos et jeux monétaires. Dans le segment du marketing événementiel, la société détient les droits exclusifs pour la commercialisation du Concours Eurovision de la chanson ainsi que du Wiener Philharmoniker (Philharmonique de Vienne). Les produits du segment des machines de jeux de hasard et d'argent comprennent le Multi-Gaminator et le Super-Gaminator, des machines développées par Austrian Gaming Industries (AGI), et des machines livrées sous la marque Unidesa. La société fournit en outre des services qui comprennent l'assistance, l'installation, la maintenance, la consultation et la formation de techniciens de casino.

Secteur Production de spectacles