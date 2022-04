Highlight E&E obtient un délai pour la publication des comptes 2021

Zurich (awp) - Highlight Event and Entertainment (HLEE) pourra publier son rapport annuel 2021 au plus tard jusqu'au 10 juin prochain. Six Exchange Regulation a accepté une demande en ce sens de la société, a indiqué cette dernière jeudi soir.

Des retards pris dans les travaux d'établissement des comptes du groupe Highlight Communications et de ses filiales n'ont pas permis de faire certifier les comptes, a précisé HLEE. Les données n'ont donc pas pu être publiées fin avril, comme normalement.

mk/rp