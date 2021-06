Highlight E&E octroie un convertible à Victorinox et augmente son capital

Zurich (awp) - Highlight Event and Entertainment AG (HLEE) a obtenu un prêt de 15 millions de francs suisses de la part de Victorinox et de sa caisse de pension, a-t-elle indiqué lundi soir. Le prêt est convertible en actions HLEE et Victorinox pourra ainsi acquérir 500'000 actions HLEE au prix convertible unitaire de 30 francs suisses.

Par ailleurs, HLEE va augmenter son capital-actions d'un montant de 7,2 millions de francs suisses, via un placement privé de 240'000 nouvelles actions au porteur prélevées sur le capital autorisé et sans droits préférentiels des actionnaires actuels. Les titres seront tous placés auprès d'un investisseur externe, probablement au prix unitaire de 30 francs suisses. L'augmentation de capital correspond à environ 2,7% du capital-actions.

Les fonds récoltés permettront à HLEE de principalement refinancer un emprunt qui arrive à échéance à la fin de ce mois.

mk/rp