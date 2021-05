Résultats globalement en baisse pour HLEE en 2020

Zurich (awp) - Le groupe Highlight Event and Entertainment (HLEE), spécialisé dans le marketing événementiel, a confirmé mercredi des résultats dans l'ensemble en baisse en 2020, année marquée par la pandémie de coronavirus.

La société bâloise a terminé l'exercice précédent de justesse dans le vert, avec un bénéfice net consolidé de 0,1 million de francs suisses, après un résultat positif de 17,9 millions en 2019, confirmant les chiffres non audités publiés début mai. Le résultat d'exploitation (Ebit) a quant à lui chuté de 46,5% à 17,4 millions, selon un communiqué.

Les recettes sont bien ressorties à 414,7 millions de francs suisses, en forte baisse de 17,8% comparé à 2019. Dans l'activité films, le chiffre d'affaires a baissé de 13,9% à 261,3 millions et dans le marketing sportif et événementiel de 4,9% à 61,5 millions.

En cas de levée des restrictions sanitaires liées à la pandémie de Covid-19, HLEE se dit prête à renouer avec une activité stable et un "important potentiel de croissance", grâce à une programmation cinématographique et un programme sportif étoffés, notamment avec les droits de diffusion de la Bundesliga pour 2021 et 2022 et des World Boxing Super Series.

al/rp