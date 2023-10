HighPeak Energy, Inc. est une société indépendante d'exploration et de production de pétrole et de gaz naturel. La société se concentre sur l'exploration, le développement et la production de gaz naturel liquide (NGL) et de gaz naturel. Les actifs de la société sont principalement situés dans le comté de Howard, au Texas, qui se trouve dans la partie nord-est du bassin de Midland, riche en pétrole. La superficie de la société est composée de deux zones principales, Flat Top au nord et Signal Peak au sud. La société, par l'intermédiaire de Priority Power Management, LLC, développe une sous-station électrique à haute tension (EHV), des systèmes de distribution à moyenne tension et une installation photovoltaïque solaire à courant continu de 13 mégawatts située sur environ 80 acres de terrain appartenant à la société au nord de Big Spring, au Texas, dans le comté de Howard, afin de répondre aux besoins en énergie électrique de la société dans sa zone d'exploitation de Flat Top, y compris l'alimentation des appareils de forage et les opérations quotidiennes. La société possède environ 51 000 acres nets dans le comté de Howard, au Texas.