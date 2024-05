Casablanca, le 29 mai 2024

 Accord d'acquisition au 24 mai 2024 de CR2, acteur international majeur du digital banking et des plateformes de paiement opérant dans plus de 90 pays

Les investissements en Recherche & Développement ont connu une croissance soutenue, atteignant 35,4 M MAD, en hausse de 14,1% par rapport au premier trimestre 2023. Cette augmentation est portée par l'enrichissement continu des solutions PowerCARD, intégrant l'évolution réglementaire constante du paiement électronique dans les différentes régions d'activité du Groupe et améliorant continuellement leurs standards de qualité et de sécurité. Les investissements en R&D de la période ont également porté sur le développement de nouvelles fonctionnalités pour répondre aux besoins des clients. L'enrichissement de PowerCARD V4 se poursuit, notamment pour l'adapter aux spécificités des nouveaux pays et régions, tels que les États-Unis, le Canada et l'Australie.

Au premier trimestre 2024, l'activité Testing a généré des revenus de 21,1 M MAD, enregistrant une baisse de 11,5% par rapport à l'année précédente. Cette diminution est attribuée à un environnement économique et une conjoncture sectorielle défavorables en France, qui ont entraîné le report de plusieurs projets. Malgré ces défis, des efforts soutenus ont été maintenus pour le référencement et la consolidation du portefeuille client et se sont traduits par la reprise de l'activité auprès de certains clients majeurs et l'attribution de nouveaux projets.

L'activité Paiement enregistre une croissance de 3,6% des revenus et confirme la diversification des modèles économiques de HPS et l'extension de sa couverture géographique. Cette performance est principalement portée par une forte augmentation des revenus Upselling, qui représentent désormais 27,7% des revenus, contre 20,8% en 2023 et l'entrée en maintenance des nouveaux clients. Toutefois, les revenus issus des projets PowerCARD ont reculé en raison de la configuration des projets en cours de déploiement, qui nécessitent des durées et des efforts en développement plus importants. Les redevances SaaS continuent de croître solidement grâce à l'intégration de nouveaux clients, notamment en Europe et en Amériques, ainsi qu'à la montée en charge progressive des transactions des clients existants. Le trimestre a également été marqué par l'intégration des premiers clients HPS dans le programme de sponsorship de Visa, avant la prise en charge de leurs transactions au niveau de la plateforme SaaS.

En ligne avec les orientations stratégiques du plan AccelR8, le Groupe HPS continue d'enregistrer une croissance solide de ses revenus, de renforcer son modèle économique diversifié et d'étendre sa couverture géographique. Les revenus au titre du trimestre ressortent à 288,3 M MAD, en progression de 8,6% par rapport à 2023, avec une contribution positive de l'évolution du taux de change USD/MAD (soit une croissance de +5,8% à taux de change constant). Durant le trimestre, le Groupe a également gagné en résilience, avec une forte progression des revenus réguliers et récurrents (+12,1%), qui représentent désormais 76,6% des revenus des activités, contre 70,3% au 1er trimestre 2023.

Changement du périmètre de consolidation

Durant le premier trimestre 2024, le périmètre de consolidation de HPS n'a pas enregistré de changement par rapport au 31/12/2023. Comparativement au premier trimestre de l'année précédente, le périmètre de consolidation du Groupe a connu un changement : la sortie du périmètre de la filiale acpqualife Suisse intervenue durant le second semestre 2023.

Investissements

Les investissements effectués au cours du trimestre ont été principalement orientés vers l'acquisition de matériel informatique et d'équipements. Pour soutenir l'expansion des activités du Groupe dans ses divers pays de présence, des aménagements de bureaux ont été réalisés sur ses différents sites à l'international.

Endettement

Pour soutenir efficacement son développement, le Groupe HPS poursuit la gestion proactive de ses flux de trésorerie et de ses équilibres bilanciels. Cette approche a permis de réduire de 8,6% l'endettement, qui s'établit à 106,2 M MAD contre 116,1 M MAD à fin 2023, et de porter la trésorerie du Groupe à 228,9 M MAD, en hausse de 8,4%.

Perspectives

Grâce au déploiement réussi des différents leviers opérationnels et technologiques prévus dans le cadre du plan AccelR8, le Groupe HPS maintient ses objectifs de croissance et de rentabilité pour l'année 2024.

La finalisation de l'acquisition de CR2, suite à la levée de toutes les clauses suspensives dans les prochaines semaines, renforcera la position de HPS en tant que leader mondial du paiement électronique, en offrant de nouvelles opportunités de revenus et en enrichissant son portefeuille de solutions. CR2, basée à Dublin, est un acteur international majeur du digital banking et des plateformes de paiement, présent à Dubaï, en Jordanie, en Inde et en Australie. Grâce à l'intégration de cette acquisition, le Groupe anticipe une amélioration significative de ses performances financières et une synergie accrue avec ses activités actuelles, consolidant ainsi sa position de leader dans l'industrie des solutions de paiement.

