Gouvernance : Nominations de deux nouvelles administratrices dans le Conseil d'Administration de HPS

Le Conseil d'administration de HPS s'est réuni le 28 Juillet 2021 sous la présidence de M. Mohamed HORANI et a coopté en qualité d'administratrices indépendantes Mme Meryem CHAMI et Mme Nathalie ROUVET LAZARE.

Les nouvelles administratrices de HPS remplacement les deux administratrices démissionnaires Mesdames Anne COBB et Isabelle AGUILLERA jusqu'à la date de la prochaine assemblée générale annuelle de l'approbation des comptes de l'exercice 2021.

En sa qualité d'administratrice indépendante, Mme Meryem CHAMI a été nommée membre du comité de nominations et de rémunérations ainsi que membre du comité d'audit qu'elle présidera.

Mme Nathalie ROUVET LAZARE quant à elle, en sa qualité d'administratrice indépendante, a été nommée membre du comité d'audit ainsi que membre du comité de nominations et de rémunérations qu'elle présidera.

Cette cooptation devra être soumise à ratification lors de la prochaine assemblée générale.

Mme Meryem CHAMI compte 22 ans d'expérience en Management, Pilotage de P&L, Investissement, Transformation, IT et Digital et ce dans différents secteurs : IT, Banques, Assurances, Industries et Mines, Automobile, Aéronautique.

Diplômée d'HEC (1984), Administrateur de Société Certifié IFA/ Sciences Po (2011), Nathalie ROUVET LAZARE a acquis, au fil de 35 années d'expérience professionnelle, une connaissance approfondie de la stratégie et de la direction d'entreprise, des enjeux de développement et de transformation digitale, ainsi que des problématiques de gouvernance.

À propos de HPS

HPS est une multinationale, leader dans la fourniture de solutions et services de paiement pour les émetteurs, les acquéreurs, les processeurs, les organisations indépendantes de vente (ISO), les commerces de détail, les opérateurs de réseaux mobiles (MNO) ainsi que les switches nationaux et régionaux dans le monde. PowerCARD, la suite logicielle complète de HPS, couvre l'ensemble de la chaîne de valeur du paiement en permettant des paiements innovants grâce à sa plateforme ouverte qui permet le traitement de toutes les transactions initiées par tous les moyens de paiement, provenant de tous les canaux. PowerCARD est utilisé par plus de 450 institutions dans plus de 90 pays. HPS est cotée à la Bourse de Casablanca depuis 2006 et possède des bureaux dans les principaux centres d'affaires (Afrique, Europe, Asie, Moyen-Orient).

