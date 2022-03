Hightech Payment S A : HPS - CP financier relatif aux résultats 2021 18/03/2022 | 10:31 Envoyer par e-mail :

À propos de HPS HPS est une multinationale, leader dans la fourniture de solutions et services de paiement pour les émeeurs, les acquéreurs, les processeurs, les opérateurs de réseaux mobiles MNOs), la grande distribution, les organisations indépendantes de vente ISOs), ainsi que les switches nationaux et régionaux dans le monde. PowerCARD est une suite complète de solutions de HPS qui couvre toute la chaîne de valeur des paiements. Elle permet des paiements innovants grâce à sa plateforme ouverte qui assure le traitement de toutes les transactions initiées par tous les moyens de paiement en provenance de n'importe quel canal. PowerCARD est utilisé par plus de 450 institutions dans plus de 90 pays. HPS est cotée à la Bourse de Casablanca depuis 2006 et possède des bureaux dans les principaux centres d'aaires (Afrique, Europe, Asie, Moyen-Orient). Plus d'informations sur : www.hps-worldwide.com HPS - Siège Social Contact Casablanca Nearshore Park, Shore 1 - 1100, bd Al Qods - Sidi Maârouf invest@hps-worldwide.com 20270 - Casablanca - Morocco - Tel: + 212 529 045 000 COMMUNICATION RÉSULTATS 2021 FINANCIÈRE ANNUELS Casablanca, le 18 mars 2022 Faits marquants Croissance de 14,4% des revenus consolidés, avec une contribution de 64% des revenus récurrents.

Marge EBITDA de 22,6%, en amélioration de 0,6 point.

Hausse de 28,1% du backlog avec une part récurrente de 74%.

Renforcement de la capacité financière du Groupe avec une trésorerie de 306 M MAD, en hausse de 36,5%. Pour HPS, 2021 est une année de progrès. La poursuite de la stratégie de développement a permis au Groupe de réaliser des avancées majeures. HPS a renforcé ses business modèles grâce notamment à la montée en puissance de son activité Processing, qui a intégré deux acquisitions d'envergure tout en réalisant une solide croissance organique. Notre plateforme de Processing PowerCARD dispose désormais d'une couverture géographique élargie à 27 pays en Afrique, faisant de HPS le leader du Processing sur le continent. Malgré les contraintes de mobilité, les équipes HPS ont pu continuer à déployer l'ensemble des projets à travers le Monde et développer notre présence dans des régions à fort potentiel de croissance (Asie, Afrique du Sud,...). Pour continuer à supporter son développement dans le futur, le Groupe HPS a adopté une nouvelle organisation qui permera d'accélérer la réalisation de sa stratégie de développement tout en augmentant sa capacité d'innovation et de recherche & développement » M. Mohamed HORANI - Président du Conseil d'Administration Le Conseil d'Administration de HPS s'est réuni le 16 mars 2022 sous la présidence de M. Mohamed HORANI pour examiner l'activité de la société et arrêter les comptes au 31 décembre 2021. Analyse de l'activité Revenus consolidés En 2021, HPS a réalisé des revenus consolidés de 833,3 M MAD, en hausse de 14,4%, avec une accélération durant le second semestre liée notamment à l'amélioration du contexte sanitaire au niveau mondial. Cee croissance repose sur : La croissance organique des activités du Groupe dont les revenus augmentent de 4,8%.

La contribution des nouvelles acquisitions, avec une croissance externe des revenus de 9,6%. Activité Processing Les revenus de l'activité aeignent 207,1 M MAD, en hausse de 111,6%, représentant désormais 26% des revenus consolidés, contre 14% en 2020. Cee dynamique s'explique par une très forte croissance organique de 40,3% de l'activité et par la contribution des acquisitions de ICPS et de IPRC. En 2021, l'activité Processing a été marquée par : L'intégration des entités ICPS et IPRC, qui viennent consolider la position du Groupe en tant que leader du Processing des paiements en Afrique et renforcer les services autour de l'ore Processing.

La forte hausse de l'activité Switching liée à un retour progressif à la normale après une année 2020 marquée par des mesures de confinement et de restrictions sanitaires qui ont fortement impacté l'activité des commerces au Maroc.

La poursuite de la croissance de l'activité Paiement avec un renforcement des activités en Afrique, au Moyen-Orient et en Europe, mais également la concrétisation des premiers contrats Paiement en Asie-Pacifique. Activité Solutions Les revenus de l'activité Solutions s'établissent à 495,8 M MAD, soit une croissance de 3,6% par rapport à 2020 et une croissance de 4,6% sur la base des chires 2020 pro forma. Avec l'amélioration graduelle de la situation sanitaire au niveau mondial au second semestre, les équipes HPS ont pu revenir à un rythme normal de déploiement des projets PowerCARD dans les diérentes régions d'activité. L'activité Solutions a également enregistré une solide performance commerciale en 2021, avec un renforcement important du carnet de prospection et avec la concrétisation de nouveaux contrats de la part de plusieurs institutions de premier rang. Activité Services Après un début d'année marqué par l'impact des restrictions sanitaires en France sur les réalisations de l'activité, l'allégement progressif de ces restrictions a permis de redresser les performances. La mise en œuvre des synergies avec les autres activités du Groupe et l'amélioration du contexte sanitaire, à partir du quatrième trimestre, ont contribué à limiter à 5,1% la baisse des revenus, qui était de -8,1% au premier semestre. Profitabilité & capacité bénéficiaire HPS enregistre un EBITDA de 188,7 M MAD, générant une marge EBITDA de 22,6% en amélioration de 0,6 pt par rapport à 2020. Cee performance résulte du pilotage eicace des coûts ayant accompagné le développement de l'activité durant l'année : Augmentation de 11,3% des achats & charges externes, en lien avec la hausse des charges de sous-traitance et des frais de déplacement ayant repris avec la levée progressive des restrictions sanitaires.

sous-traitance et des frais de déplacement ayant repris avec la levée progressive des restrictions sanitaires. Hausse de 17,1% des charges de personnel, liée à l'augmentation organique des eectifs (+11,5%) et l'intégration des nouvelles acquisitions.

Progression des frais liés à la recherche & développement, qui représentent 12,4% des revenus consolidés. Le résultat d'exploitation du groupe se situe à 144,4 M MAD, avec une marge opérationnelle de 17,3%, en amélioration de 0,8 pt. Au terme de l'année, HPS enregistre un résultat net consolidé de 98,8 M MAD, en hausse de 17,1% et de 10,2% sur une base pro forma. Cee évolution est principalement due à : L'amélioration du résultat financier.

La baisse du résultat non courant sous l'eet des charges non courantes liées à la nouvelle organisation 5,9 M MAD et de la mise en place de la Contribution Sociale de Solidarité au Maroc 2,5 M MAD. Backlog Résultat d'un eort commercial soutenu, notamment durant le second semestre, le Groupe HPS a enregistré une nee progression des ventes et du backlog au titre de l'année. A fin 2021, le backlog s'établit à 733,4 M MAD, contre 572,8 M MAD, en hausse de 28,1%. COMMUNICATION FINANCIÈRE Cee solide progression s'explique aussi bien par une importante prise de commande au niveau des activités Solutions et Processing, que par la contribution significative des nouvelles acquisitions : La finalisation de contrats majeurs durant le second semestre portant sur le déploiement de plusieurs projets PowerCARD (Licence & SaaS) et sur des contrats de maintenance.

L'apport des projets et contrats récurrents dans le cadre de l'intégration des entités ICPS & IPRC. La poursuite de la consolidation des activités de HPS autour de sa plateforme PowerCARD s'est traduite par la contribution croissante des revenus récurrents au backlog, représentant 74% à fin 2021. RÉSULTATS 2021 ANNUELS Casablanca, le 18 mars 2022 Position de trésorerie & solidité financière La maîtrise continue des cycles d'implémentation des diérents projets et la gestion optimale du BFR sur l'ensemble de l'année ont permis de renforcer davantage la solidité financière du Groupe HPS. Combinés à la croissance des revenus, ces eorts se sont traduits par un flux net opérationnel de 181,9 M MAD contre 126,2 M MAD à fin 2020, contribuant ainsi au renforcement des capacités du Groupe à accompagner son développement dans le futur. Au terme de l'année, le Groupe HPS dispose d'une position de trésorerie de 306 M MAD, en progression de 36,5% par rapport à 2020. Principales réalisations Solutions +3,6% / +4,6%* Processing +111,6% / +18,4%* Services -5,1% 2021 495,8 MMAD 2021 207,1 MMAD 2021 94,5 MMAD 2020* 473,9 MMAD 2020* 174,9 MMAD 2020* 99,9 MMAD 2020 478,6 MMAD 2020 97,9 MMAD 2020 99,9 MMAD Renforcement de la base client en Asie Forte activité upselling

Signature de nouvelles migrations vers la version 3.5 de PowerCARD *Chires pro forma 2020 incluant les acquisitions) Contribution des nouvelles acquisitions IPRC et ICPS

Renforcement du portefeuille et mise en production de nouveaux clients

Forte reprise du Switching Reprise de la mise en œuvre des projets à partir du quatrième trimestre

Renforcement des synergies avec les autres activités du Groupe Répartition des revenus par activité et par zone géographique Processing Switching 26% 16% 2% Paiement Supervision 8% GAB & fraude 12% Services 3% 20% 19% 20% 62% EUROPE 27,3 % ASIE AMÉRIQUES 4,6 % Solutions 8,0% Projet Up-Selling AFRIQUE MOYENORIENT Maintenance 18,4 % 41,7 % Licence Chires clés consolidés MONTANT EN M MAD 2021 2020 VARIATION 2020 PROFORMA VARIATION Produits d'exploitation 833,3 728,5 + 14,4% 800,5 + 4,1% Dont revenus récurrents 531,1 448,6 18,4% 520,9 2,0% Résultat d'exploitation 144,4 120,5 + 19,8% 140,4 + 2,9% Marge d'exploitation 17,3% 16,5% + 0,8 pt 17,5% - 0,2 pt EBITDA 188,7 160,2 17,8% 183,4 +2,9% Marge EBITDA 22,6% 22,0% + 0,6 pt 22,9% -0,3 pt Résultat net (part du groupe) 98,8 84,4 17,1% 89,7 10,2% Marge nette 11,9% 11,6% + 0,3 pt 11,2% + 0,7 pt Résultat par action 140,5 119,9 17,1% 127,5 10,2% Recherche et développement 103,2 92,7 + 11,3% - - Trésorerie fin de période 305,2 223,6 + 36,5% - - Backlog 733,4 572,8 + 28,1% - - Perspectives Grâce à la solidité de ses fondamentaux, à la diversité de ses business modèles et à son eort soutenu de Recherche & Développement, le Groupe HPS est positionné pour profiter pleinement de l'évolution actuelle de l'industrie du paiement à l'échelle mondiale. La nouvelle organisation, la stratégie de renforcement des Delivery Centers pour supporter localement le développement des activités à l'international et la mise sur le marché future de la version 4 de PowerCARD devraient continuer à porter la croissance organique du Groupe durant les prochaines années et permere de renforcer la contribution des revenus récurrents. Par ailleurs, après l'intégration réussie de ICPS et de IPRC, le Groupe ambitionne d'accélérer son développement grâce à sa stratégie de croissance externe. COMPTES RÉSULTATS 2021 CONSOLIDÉS ANNUELS BILAN ACTIF 31/12/2021 31/12/2020 Actif immobilisé 293 636 527 186 410 028 Écart d'acquisition 103 589 946 - Immobilisations incorporelles 89 980 610 89 781 771 Immobilisations corporelles 38 175 789 40 461 825 Immobilisations financières 3 863 551 1 926 364 Titres mis en équivalence 58 026 630 54 240 069 Actif circulant 1 072 019 170 996 509 440 Stocks et en cours 73 786 898 77 185 457 Clients et comptes rattachés 609 663 322 561 401 760 Impôts différés actifs 5 067 906 4 028 568 Autres créances et comptes de régularisation 77 715 988 130 336 506 Valeurs mobilières de placement - - Disponibilités 305 785 055 223 557 149 Total de l'Actif 1 365 655 697 1 182 919 468 BILAN PASSIF 31/12/2021 31/12/2020 Capitaux Propres 556 582 145 494 307 750 Capital 70 359 900 70 359 900 Primes d'émission 31 623 410 31 623 410 Réserves consolidées 355 745 559 307 930 561 Résultats consolidés 98 853 277 84 393 879 Capitaux propres part du Groupe 556 582 145 494 307 750 Intérêts minoritaires - - Total Capitaux propres 556 582 145 494 307 750 Passifs à long terme 185 492 666 117 021 475 Dettes financières à long terme 179 938 745 111 964 036 Subventions reçues - - Avances conditionnées - - Provisions pour risques et charges 5 553 921 5 057 438 Passif circulant 623 580 886 571 590 244 Fournisseurs et comptes rattachés 66 298 856 56 741 144 Autres dettes et comptes de régularisation 554 717 641 514 849 101 Impôts différés passifs 1 951 177 - Trésorerie passif 613 213 - Total du Passif 1 365 655 697 1 182 919 468 COMPTE DE PRODUITS ET CHARGES 2021 2020 Chiffre d'affaires 796 695 604 674 068 852 Variation de stocks de produits 2 152 441 7 772 201 Production immobilisée - - Autres produits d'exploitation 34 481 187 46 644 105 Produits d'exploitation 833 329 233 728 485 158 Achats revendus de Marchandises -28 161 - Achats consommés -138 014 359 -103 705 915 Charges externes -103 725 845 -113 566 853 Charges de personnel -365 161 711 -311 911 399 Autres charges d'exploitation -16 227 439 -27 465 273 Impôts et taxes -21 491 992 -11 615 178 Dotations d'exploitation -44 248 226 -39 693 360 Charges d'exploitation -688 897 731 -607 957 978 Résultat d'exploitation 144 431 501 120 527 180 Marge d'exploitation 17,3% 16,5% Charges et produits financiers -2 379 932 -19 080 401 Résultat courant des entreprises intégrées 142 051 569 101 446 779 Charges et produits non courants -10 477 761 -5 900 698 Impôts sur les résultats -34 320 340 -24 949 967 Résultat net des entreprises intégrées 97 253 469 70 596 113 Quote part dans les résultats des entreprises MEE 10 698 548 15 696 617 Dotations aux amortissements des écarts d'acquisition -9 098 740 -1 898 851 Résultat net de l'ensemble consolidé 98 853 277 84 393 880 Intérêts minoritaires - - Résultat net (Part du groupe) 98 853 277 84 393 880 Marge nette 11,9% 11,6% Résultat par action 140 120 TABLEAU DES FLUX DE TRÉSORERIE 31/12/2021 31/12/2020 Résultat net 98 853 277 84 393 879 Élimination des charges et produits nets sans effet sur la trésorerie ou non liés à l'activité -Dotations aux amortissements 33 048 322 22 912 855 -Variation des impôts différés 927 547 -475 407 -Plus ou moins value de cession -865 198 2 500 761 -Autres produits (charges) nets sans effets sur la trésorerie -45 195 1 954 650 -Quote part dans le résultat des sociétés mises en équivalence nette des -4 894 510 -8 676 520 dividendes reçus Capacités d'autofinancement des sociétés intégrées 127 024 242 102 610 218 Dividendes reçus des sociétés mises en équivalence - - Variation du besoin en fonds de roulement lié à l'activité 54 863 594 23 575 774 Flux net de trésorerie liés à l'activité 181 887 836 126 185 992 Acquisition d'immobilisations corporelles et incorporelles -12 348 284 -17 882 428 Cessions d'immobilisations nettes d'impôts 896 744 - Cession de titres de sociétés mises en équivalence - - Acquisition nette de titre de société consolidée -115 765 321 -7 409 203 Flux de trésorerie liés aux opérations d'investissements -127 216 861 -25 291 630 Dividendes versés aux actionnaires de la société mère -35 179 950 - Augmentation du capital en numéraire - - Autres -306 154 -16 093 Variations des emprunts 66 813 989 36 356 236 Flux des opérations de financement 31 327 886 36 340 143 Mouvements de conversion -4 384 169 856 301 Augmentation (diminution) de la trésorerie 81 614 693 138 090 806 Trésorerie au début de l'exercice 223 557 149 85 466 344 Trésorerie à la fin de l'exercice 305 171 842 223 557 149 TABLEAU DE VARIATION DES CAPITAUX Capital Primes Écart de changes Réserves et résultat Total part groupe Minoritaires Total d'émission consolidés Situation au 31 décembre 2018 70 359 900 31 623 410 -644 046 255 157 535 356 496 799 - 356 496 799 Distribution de dividendes - - - -35 179 950 -35 179 950 - -35 179 950 Augmentation de capital - - - - - - - Résultat net de l'exercice - - - 93 796 375 93 796 375 - 93 796 375 Écarts de change - - - - - - - Autres variations - - -1 536 284 - -1 536 284 - -1 536 284 Situation au 31 décembre 2019 70 359 900 31 623 410 -2 180 331 313 773 960 413 576 939 - 413 576 939 Distribution de dividendes - - - - - - - Augmentation de capital - - - - - - - Résultat net de l'exercice - - - 84 393 880 84 393 880 - 84 393 880 Écarts de change - - - - - - - Autres variations - - -3 663 069 - -3 663 069 - -3 663 069 Situation au 31 décembre 2020 70 359 900 31 623 410 -5 843 399 398 167 840 494 307 750 - 494 307 750 Distribution de dividendes - - - -35 179 950 -35 179 950 - -35 179 950 Augmentation de capital - - - - - - - Résultat net de l'exercice - - - 98 853 277 98 853 277 - 98 853 277 Écarts de change - - - - - - - Autres variations - - -1 398 931 - -1 398 931 - -1 398 931 Situation au 31 décembre 2021 70 359 900 31 623 410 -7 242 330 461 841 166 556 582 146 - 556 582 146 COMPTES RÉSULTATS 2021 SOCIAUX ANNUELS BILAN A C T I F Amortis- Net au Net au Brut sements / 31/12/2021 31/12/2020 Provisions IMMOBILISATIONS EN NON VALEURS (A) 1 926 658 385 332 1 541 326 - Frais préliminaires - - - - Charges à repartir sur plusieurs exercices 1 926 658 385 332 1 541 326 - Primes de remboursement des obligations - - - - IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (B) 45 004 103 30 891 565 14 112 538 14 668 938 Immobilisation en recherche et développement 13 560 538 13 560 538 - - Brevets, marques, droits et valeurs similaires - - - - Fonds commercial 3 350 000 - 3 350 000 3 350 000 Autres immobilisations incorporelles 28 093 565 17 331 027 10 762 538 11 318 938 Immobilisations incorporelles en cours - - - - IMMOBILISATIONS CORPORELLES (C) 45 426 136 33 320 869 12 105 267 11 579 770 Terrains - - - - Constructions & Agencement de construction - - - - Installations techniques, matériel et outillage 24 917 790 18 294 488 6 623 302 6 153 773 Matériel transport 3 240 718 2 046 560 1 194 158 422 011 Mobilier, matériel de bureau et aménagements divers 17 267 629 12 979 821 4 287 807 4 976 085 Autres immobilisations corporelles - - - - Immobilisations corporelles en cours - - - 27 901 IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (D) 283 877 138 1 200 000 282 677 138 154 460 337 Prêts immobilisés - - - - Autres créances financières 741 058 - 741 058 741 058 Titres de participation 283 136 080 1 200 000 281 936 080 153 719 279 Autres titres immobilisés - - - - ÉCARTS DE CONVERSION - ACTIF (E) - - - - Diminution des créances immobilisées - - - - Augmentation des dettes financières - - - - TOTAL I (A+B+C+D+E) 376 234 034 65 797 765 310 436 268 180 709 045 STOCKS (F) 79 337 893 - 79 337 893 77 185 457 Marchandises - - - - Matières et fournitures, consommables - - - - Produits en cours 79 337 893 - 79 337 893 77 185 457 Produits intermédiaires et produits résiduels - - - - Produits finis - - - - CRÉANCES DE L'ACTIF CIRCULANT (G) 786 977 225 46 599 987 740 377 238 712 146 720 Fournis. débiteurs, avances et acomptes 200 000 140 000 60 000 60 000 Clients et comptes rattachés 742 568 732 46 459 987 696 108 745 639 655 333 Personnel 2 580 682 - 2 580 682 3 400 948 État et autres débiteurs 31 090 483 - 31 090 483 31 401 478 Comptes d'associés - - - - Autres débiteurs 4 405 886 - 4 405 886 33 983 007 Comptes de régularisation-Actif 6 131 441 - 6 131 441 3 645 954 TITRES VALEURS DE PLACEMENT (H) 999 897 - 999 897 - ÉCARTS DE CONVERSION - ACTIF (I) 2 862 839 - 2 862 839 6 522 316 TOTAL II (F+G+H+I) 870 177 854 46 599 987 823 577 867 795 854 493 TRÉSORERIE - ACTIF 79 951 951 - 79 951 951 127 585 805 Chèques et valeurs à encaisser - - - - Banques, TG et CCP 79 799 714 - 79 799 714 127 504 326 Caisse, Régie d'avances et accréditifs 152 237 - 152 237 81 479 TOTAL III 79 951 951 - 79 951 951 127 585 805 TOTAL GÉNÉRAL I+II+III 1 326 363 839 112 397 752 1 213 966 086 1 104 149 343 BILAN P A S S I F Rubrique 31/12/2021 31/12/2020 CAPITAUX PROPRES (A) 446 028 149 404 652 702 Capital social ou personnel 70 359 900 70 359 900 Prime d'émission, de fusion, d'apport 31 623 410 31 623 410 Écarts de réévaluation - - Réserve légale 7 035 990 7 035 990 Autres réserves - - Report à nouveau 260 453 452 223 277 287 Résultat nets en instance d'affectation - - Résultat net 76 555 397 72 356 116 CAPITAUX PROPRES ASSIMILÉS (B) - - Subvention d'investissement - - Provisions réglementées - - DETTES DE FINANCEMENT (C) 137 789 764 57 500 000 Emprunts obligataires - - Autres dettes de financement 137 789 764 57 500 000 PROVISIONS DURABLES POUR RISQUES ET CHARGES (D) - - Provisions pour risques - - Provisions pour charges - - ÉCARTS DE CONVERSION - PASSIF (E) - - Augmentation des créances immobilisées - - Diminution des dettes financières - - TOTAL I (A+B+C+D+E) 583 817 914 462 152 702 DETTES DU PASSIF CIRCULANT (F) 603 946 142 613 888 692 Fournisseurs et comptes rattachés 116 687 956 143 209 512 Clients créditeurs, avances et acomptes 3 713 363 2 883 205 Personnel 51 431 039 47 473 412 Organisme sociaux 15 006 422 12 137 486 État 12 692 533 8 389 863 Comptes d'associés - - Autres créanciers 720 000 535 000 Comptes de régularisation passif 403 694 829 399 260 214 AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (G) 22 550 394 25 345 283 ÉCARTS DE CONVERSION - PASSIF (H) 3 651 637 2 762 666 TOTAL II (F+G+H) 630 148 173 641 996 641 TRÉSORERIE - PASSIF - - Crédits d'escompte - - Crédits de trésorerie - - Banques (soldes créditeurs ) - - TOTAL III - - TOTAL GÉNÉRAL ( I + II + III ) 1 213 966 086 1 104 149 343 COMPTE DE PRODUITS ET CHARGES NATURE 2021 2020 PRODUITS D'EXPLOITATION * Ventes de marchandises (en l'état) - 3 241 432 * Ventes de biens et services produits 579 302 834 532 793 455 Chiffre d'affaires 579 302 834 536 034 888 * Variation de stocks de produits 2 152 441 7 772 201 * Immobilisations produites par l'entreprise pour elle-même - - * Subventions d'exploitation 8 937 756 10 424 664 * Autres produits d'exploitation 1 998 343 901 396 * Reprises d'exploitation et transferts de charges 21 362 916 34 439 447 Total I 613 754 290 589 572 595 CHARGES D'EXPLOITATION * Achats revendus de marchandises - 2 855 664 * Achats consommés de matières et fournitures 149 548 059 116 758 923 * Autres charges externes 88 351 183 108 832 345 * Impôts et taxes 18 161 233 7 307 085 * Charges de personnel 241 901 276 214 843 511 * Autres charges d'exploitation 15 880 904 27 175 230 * Dotations d'exploitation 27 676 414 25 044 161 Total II 541 519 070 502 816 920 III RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II) 72 235 220 86 755 675 PRODUITS FINANCIERS * Produits des titres de partic. et autres titres immobilisés 28 988 122 27 020 097 * Gains de change 6 958 007 7 468 947 * Intérêts et autres produits financiers 410 826 237 299 * Reprises financières : transfert charges 6 522 316 870 186 Total IV 42 879 270 35 596 529 CHARGES FINANCIÈRES * Charges d'intérêts 5 787 881 2 721 243 * Pertes de change 7 993 361 19 033 556 * Autres charges financières 98 367 313 494 * Dotations financière 2 862 839 6 522 316 Total V 16 742 449 28 590 610 VI RÉSULTAT FINANCIER (IV-V) 26 136 821 7 005 919 VII RÉSULTAT COURANT (III+VI) 98 372 041 93 761 594 PRODUITS NON COURANTS * Produits des cessions d'immobilisations 700 000 - * Subventions d'équilibre - - * Reprises sur subventions d'investissement - - * Autres produits non courants 234 253 422 * Reprises non courantes transferts de charges - - Total VIII 934 253 422 CHARGES NON COURANTES * Valeurs nettes d'amortissements des immobilisations cédées 15 548 - * Subventions accordées - - * Autres charges non courantes 4 741 315 5 544 285 * Dotations non courantes aux amortissement et aux provisions - - Total IX 4 756 864 5 544 285 X RÉSULTAT NON COURANT (VIII-IX) -3 822 611 -5 543 863 XI RÉSULTAT AVANT IMPÔTS (VII+X) 94 549 430 88 217 732 XII IMPÔTS SUR LES RÉSULTATS 17 994 033 15 861 616 RÉSULTAT NET (XI-XII) 76 555 397 72 356 116 Pour lire la suite de ce noodl, vous pouvez consulter la version originale ici. 