Hightech Payment S A : HPS - CP relatif aux indicateurs du 2ème trimestre 2022

Grâce à la forte croissance des revenus « Upselling » et à la consolidation du modèle d'affaires SaaS de l'activité Paiement, avec l'intégration de ICPS et IPRC, les revenus récurrents progressent de 43,4% et représentent désormais 73% des revenus consolidés.

Au terme du premier semestre, l'activité Paiement a connu une forte dynamique de croissance de ses activités Licence et SaaS, enregistrant des revenus en hausse de 35,7% par rapport à fin juin 2021 et de 29,5% sur la base des indicateurs proforma. L'activité a bénéficié de l'accélération du rythme de déploiement de ses projets et de la poursuite de la migration des clients HPS vers la version 3.5 de PowerCARD.

R e v enusrécurrents52%

Changement du périmètre de consolidation

Le périmètre de consolidation du Groupe HPS à fin juin 2022 tient compte du changement de la méthode de consolidation de l'entité ICPS, intervenu à partir du 1er Avril 2021. Cette entité, initialement mise en équivalence au niveau des comptes du Groupe, est désormais consolidée suivant la méthode de l'intégration globale.

Au cours du second trimestre 2022, le périmètre de consolidation du Groupe n'a pas enregistré de changement.

Investissements

Durant le second trimestre, les investissements enregistrés ont porté principalement sur les achats réguliers de matériel informatique, d'équipement de bureau, ainsi que sur les aménagements nécessaires pour accompagner l'évolution des activités du Groupe.

Endettement

La politique d'optimisation des flux de trésorerie et le renforcement des capacités financières se sont poursuivis durant le second trimestre et permettent au Groupe de disposer d'une assise financière solide, avec un excédent net de 114 M MAD (165 M MAD d'endettement et 280 M MAD de trésorerie).

Informations relatives aux éléments exceptionnels

Durant ce trimestre, HPS a été notifié par la Direction Générale des Impôts Marocaine pour un contrôle fiscal portant sur l'impôt sur les sociétés, l'impôt sur les revenus et la taxe sur la valeur ajoutée au titre des exercices non prescrits. La mission est toujours en cours et par conséquent l'étendue et l'impact potentiels de ce contrôle demeurent indéfinis.

Perspectives

Le développement soutenu de l'industrie du paiement, porté par la transformation profonde des comportements d'achat et des habitudes de consommation ainsi que par la poursuite des investissements dans l'industrie bancaire pour porter les innovations technologiques, continue d'alimenter la croissance des activités du Groupe. Grâce à l'adoption de la nouvelle organisation, HPS renforce son positionnement d'acteur majeur et consolide ses piliers de développement stratégique, à travers une diversification réussie de ses business modèles et une forte capacité d'innovation..

À propos de HPS

HPS est une multinationale, leader dans la fourniture de solutions et services de paiement pour les émetteurs, les acquéreurs, les processeurs, les opérateurs de réseaux mobiles (MNOs), la grande distribution, les organisations indépendantes de vente (ISOs), ainsi que les switches nationaux et régionaux dans le monde. PowerCARD est une suite complète de solutions de HPS qui couvre toute la chaîne de valeur des paiements. Elle permet des paiements innovants grâce à sa plateforme ouverte qui assure le traitement de toutes les transactions initiées par tous les moyens de paiement en provenance de n'importe quel canal. PowerCARD est utilisé par plus de 450 institutions dans plus de 90 pays. HPS est cotée à la Bourse de Casablanca depuis 2006 et possède des bureaux dans les principaux centres d'affaires (Afrique, Europe, Asie, Moyen-Orient). Plus d'informations sur : www.hps-worldwide.com