Hightech Payment S A : HPS renforce ses activités de processing en Afrique par l'acquisition de ICPS à l'Ile Maurice

-Fin-

A propos de HPS

HPS est une multinationale, leader dans la fourniture de solutions et services de paiement aux émetteurs, aux acquéreurs, aux processeurs, aux opérateurs de réseaux mobiles, à la grande distribution, ainsi qu'aux switches nationaux et régionaux dans le monde. PowerCARD, la suite logicielle d'HPS, couvre l'ensemble de la chaîne de valeur du paiement en permettant des paiements innovants grâce à sa plateforme ouverte qui permet le traitement de toutes les transactions initiées par tous les moyens de paiement, provenant de tous les canaux d'acceptation. PowerCARD est utilisé par plus de 400 institutions dans plus de 90 pays dans le monde.

HPS est cotée à la Bourse de Casablanca depuis 2006 et possède des bureaux dans les principaux centres d'affaires (Afrique, Europe, Asie, Moyen-Orient).

Pour plus d'information : www.hps-worldwide.com A propos du Groupe MCB

Depuis sa création à l'île Maurice en 1838, la Mauritius Commercial Bank (MCB), plus grande banque du pays, a évolué en une institution financière intégrée, qui offre des services taillés sur mesure à une clientèle diversifiée faite de particuliers, d'entreprises et d'autres institutions financières. La riche histoire de la MCB, son engagement en faveur du service- client et l'excellence, sa culture innovante et la qualité de ses employés ont renforcé sa solide franchise.

Le Groupe, qui continue d'accroître sa présence en Afrique Sub-Saharienne, a établi une présence physique dans 10 pays à travers ses subsidiaires à Madagascar, aux Seychelles et aux Maldives, et possède des bureaux de représentation à Johannesbourg, Nairobi, Paris et à Dubaï, de même qu'à travers ses associés, Société Générale Moçambique et la Banque Française de l'Océan-Indien (BFCOI - qui opère à La Réunion, Mayotte et à Paris).

Le Groupe MCB est coté à la Bourse de Maurice (Stock Exchange of Mauritius), avec des actifs s'élevant à plus de USD $14 milliards.