2022. En revanche, les revenus récurrents et réguliers diminuent légèrement au cours du 2ème trimestre en raison de la baisse des extensions de licences qui étaient à un niveau exceptionnellement élevé au 2ème trimestre 2022. Durant le premier semestre, l'activité Paiement continue de bénéficier de manière croissante de la contribution du modèle SaaS de la plateforme PowerCARD. Cee tendance devrait se poursuivre avec la signature d'un contrat important au Canada et compte tenu des perspectives importantes pour le second semestre.

Changement du périmètre de consolidation

Le périmètre de consolidation de HPS a connu un changement durant le premier semestre 2023 avec l'entrée en périmètre de HPS South Africa détenue à 100% par HPS et consolidée par intégration globale.

Investissements

Pendant le deuxième trimestre de 2023, les investissements du Groupe HPS ont principalement porté sur l'acquisition de matériel informatique et d'équipements de bureau, ainsi que sur les ajustements nécessaires dans les espaces de travail pour soutenir l'évolution continue des activités.

Endeement

La performance opérationnelle durant les six mois de l'année 2023, s'est accompagnée d'une forte maîtrise de l'endeement du Groupe, qui s'établit à 123,7 M MAD contre 149,9 M MAD à fin 2022. Par ailleurs, le développement soutenu des diérents projets s'est traduit par une appréciation des besoins en fonds de roulement, donnant lieu à une baisse de la trésorerie de 13,1% à fin juin 2023.

Perspectives

Pour accompagner la croissance continue des technologies de paiement et renforcer sa position dans une industrie en constante évolution, le Groupe HPS veille à l'exécution réussie de son plan de développement à horizon 2027 « AccelR8 », visant à stimuler la croissance des revenus en meant l'accent sur l'augmentation des revenus récurrents et réguliers, ainsi que sur l'élargissement de la couverture géographique. La performance du Groupe au cours du trimestre confirme la pertinence de ses choix stratégiques, tant en termes de croissance organique qu'en termes de développement international, et ce pour la réalisation des objectifs au titre de l'année, visant une croissance des revenus comprise entre 20% et 25% ainsi qu'une marge EBITDA allant de 25% à 30%.

À propos de HPS

HPS est un leader global dans la fourniture de solutions et services de paiement pour les émeeurs, les acquéreurs, les processeurs, les opérateurs de réseaux mobiles MNOs), la grande distribution, les organisations indépendantes de vente ISOs), ainsi que les switches nationaux et régionaux dans le monde. PowerCARD est une suite complète de solutions de HPS qui couvre toute la chaîne de valeur des paiements. Elle permet des paiements innovants grâce à sa plateforme ouverte qui assure le traitement de toutes les transactions initiées par tous les moyens de paiement en provenance de n'importe quel canal. PowerCARD est utilisé par plus de 450 institutions dans plus de 90 pays. HPS est cotée à la Bourse de Casablanca depuis 2006 et possède des bureaux dans les principaux centres d'aaires (Afrique, Europe, Asie, Moyen-Orient). Plus d'informations sur : www.hps-worldwide.com