Hightech Payment S A : Indicateurs Financiers Trimestre 4- 2022

Dans un environnement sectoriel en constante évolution, HPS poursuit sa stratégie d'investissement en Recherche & Développement afin de renforcer les capacités de sa plateforme PowerCARD et de répondre aux besoins de ses clients, prospects et partenaires. En 2022, les investissements de HPS dans la Recherche & Développement ont atteint 130 M MAD, en hausse de 25,7 % par rapport à l'année précédente. Cette croissance témoigne de la détermination de HPS à accompagner les profondes mutations de l'écosystème mondial des paiements et à maintenir sa position de leader sur le marché.

L'activité profite également de la contribution croissante du modèle SaaS de la plateforme PowerCARD, grâce à l'expansion géographique de cette offre en Asie et en Amérique Centrale ainsi qu'au développement continu de l'activité en Afrique et au Moyen-Orient.

Les revenus consolidés du Groupe HPS au quatrième trimestre s'établissent à 271 M MAD et portent les revenus au titre de l'année à 1 005 M MAD en hausse de 20,6% par rapport à 2021 et de 18,8% en proforma. La solide croissance des revenus en 2022 traduit l'exécution réussie du plan stratégique de HPS axé sur la poursuite du développement organique des activités sur les régions prioritaires, sur le renforcement de la stratégie de croissance externe, ainsi que sur le renforcement de l'activité SaaS et des revenus récurrents de manière plus générale. À ce titre, les revenus récurrents & réguliers progressent de 33,4% par rapport à 2021 et représentent 71% des revenus du Groupe contre 65% en 2021.

R e venusrécurrents48%

Changement du périmètre de consolidation

Comparativement à l'année 2021, le périmètre de consolidation du Groupe HPS durant 2022 se distingue par le changement de la méthode de consolidation de l'entité ICPS. Celle-ci était mise en équivalence au niveau des comptes du Groupe jusqu'au 31 mars 2021 avant d'être intégrée globalement à partir du 1er avril 2021, suite à sa prise de contrôle totale par HPS.

Investissements

Durant le quatrième trimestre les investissements réalisés par HPS ont porté essentiellement sur les acquisitions d'équipements de bureau, de matériel informatique et les aménagements d'espace de travail pour accompagner le développement des activités du Groupe.

Endettement

fin décembre 2022, HPS dispose d'une solide position de liquidité avec un excédent net de trésorerie de 76 M MAD, grâce au maintien des efforts d'optimisation des flux de trésorerie sur l'ensemble de l'année. Cette solidité financière renforce la capacité du Groupe à déployer ses initiatives stratégiques de développement, aussi bien sur le plan de la croissance organique de ses activités qu'en termes de croissance externe.

Informations relatives aux éléments exceptionnels

Le contrôle fiscal intervenu durant le deuxième trimestre ayant porté sur l'impôt sur les sociétés, l'impôt sur le revenu et la taxe sur la valeur ajoutée au titre des exercices non prescrits, a été clôturé durant le troisième trimestre par un accord auprès de la Direction Générale des Impôts au Maroc. L'impact net de cet élément exceptionnel est limité à 7,5 M MAD sur les comptes de l'année 2022.

Perspectives

L'industrie des paiements électroniques est en constante évolution, avec l'avènement de nouvelles technologies, l'évolution des comportements des clients et l'arrivée de nouveaux acteurs sur le marché. Dans ce contexte, le Groupe HPS est idéalement positionné pour relever les défis liés à cette transformation. Nous avons bâti notre succès sur des solutions à la pointe de la technologie, des modèles d'affaires diversifiés, des investissements continus dans la recherche et le développement et une présence géographique étendue.

Nous sommes convaincus que PowerCARD, en particulier avec la Version 4 et nos différents modèles d'affaires (Licence et SaaS), est un atout essentiel pour la croissance future de notre groupe. Nous sommes déterminés à continuer d'enrichir notre offre de services autour de cette plateforme afin d'accompagner nos clients pour relever les nouveaux défis de l'industrie des paiements électroniques.

De plus, le Groupe HPS est fier de son engagement en faveur de la durabilité et de la responsabilité sociale d'entreprise, qui renforce son impact positif sur son environnement et nous sommes impatients de continuer à développer notre entreprise et de renforcer notre position de leader dans l'industrie des paiements électroniques.

À propos de HPS

HPS est un leader global dans la fourniture de solutions et services de paiement pour les émetteurs, les acquéreurs, les processeurs, les opérateurs de réseaux mobiles (MNOs), la grande distribution, les organisations indépendantes de vente (ISOs), ainsi que les switches nationaux et régionaux dans le monde. PowerCARD est une suite complète de solutions de HPS qui couvre toute la chaîne de valeur des paiements. Elle permet des paiements innovants grâce à sa plateforme ouverte qui assure le traitement de toutes les transactions initiées par tous les moyens de paiement en provenance de n'importe quel canal. PowerCARD est utilisé par plus de 450 institutions dans plus de 90 pays. HPS est cotée à la Bourse de Casablanca depuis 2006 et possède des bureaux dans les principaux centres d'affaires (Afrique, Europe, Asie, Moyen-Orient). Plus d'informations sur : www.hps-worldwide.com