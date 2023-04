Hightech Payment S A : Rapport ESG 2022

relever les défis qui se présentent à nous. Les priorités et les enjeux environnementaux, sociaux et de gouvernance décrits dans ce rapport sont pour nous une garantie forte mais nécessaire pour le bon développement de notre entreprise. Nous entamons une étape importante pour harmoniser notre stratégie aux objectifs du développement durable adoptés par les Nations Unis. Notre stratégie sur cinq ans

Durant cette année, nous avons travaillé dur pour renforcer notre engagement en matière de RSE. Nous avons investi dans des solutions plus innovantes et sécurisantes pour satisfaire les besoins de nos clients et garantir ainsi la protection et la sécurité des données. Nous avons mis en place des pratiques de travail plus équitables pour l'ensemble de nos employés. Cependant, nous savons qu'il reste beaucoup à faire et nous sommes conscients de l'importance de continuer à nous améliorer en permanence. Nous sommes déterminés à renforcer nos engagements et

Comme vous le savez,les défis liés au changement climatique et à la protection de l'environnement nous concernent tous. HPS s'engage à jouer son rôle, à la fois en œuvrant en continu pour réduire son empreinte environnementale, mais également en menant des actions pour sensibiliser, impliquer et accompagner ses parties prenantes, afin que chacun puisse à son niveau jouer le rôle qui est le sien.

Nous avons, à cet effet, adopté une vision proactive en matière d'ESG (Environnement, Social et Gouvernance), en donnant la priorité aux pratiques qui ont un impact positif sur l'environnement, sur les parties prenantes de notre groupe et sur notre gouvernance d'entreprise. Nous avons également mis en place des programmes qui visent

Après la pandémie Covid 19, l'année 2022 a été pour nous celle de la consolidation de notre stratégie volontariste de développement entamée en 2016. Une fois encore, et malgré un contexte mondial difficile, le groupe HPS s'est montré à la fois performant et résilient. Durant cette année, nous avons eu à cœur de renforcer notre politique RSE en nous concentrant sur 4 grands axes stratégiques : devenir une entreprise exemplaire en matière de responsabilité sociale et sociétale, réduire notre impact environnemental, développer des solutions innovantes de paiement et nous engager pour l'épanouissement de la jeunesse.

Notre politique RSE se veut être ambitieuse ; elle reflète l'engagement fort de la part de toutes les parties prenantes de notre groupe, en interne comme en externe ; elle affirme notre volonté d'impacter positivement l'environnement dans lequel nous évoluons. C'est également une source de fierté pour nos collaborateurs, qui peuvent se vanter de faire partie d'un groupe socialement responsable qui contribue au développement durable et à la protection de l'environnement.

Nous avons aussi à travers la fondation HPS, depuis sa création, considéré que l'éducation et le numérique sont des domaines clés. Il est plus que jamais nécessaire de mutualiser nos compétences pour permettre aux jeunes de développer leur créativité, tout en leur offrant des opportunités pour réussir dans un monde en constante évolution. Nous avons travaillé sans relâche en ce sens. Nous avons poursuivi notre engagement en lançant des projets au profit des jeunes. Nous avons collaboré avec des écoles et des universités pour élaborer des programmes de formation et de développement de compétences numériques. Nous avons également mis en place des ateliers de sensibilisation pour les jeunes, pour les aider à comprendre les avantages de l'utilisation responsable et créative des technologies numériques.

Nous souhaitons continuer à investir dans des projets structurants autour de l'éducation des jeunes dans le numérique. Pour cela, nous comptons sur la contribution de nos collaborateurs dont la majorité sont des ingénieurs informaticiens, mais aussi le développement de partenariats avec des acteurs ayant les mêmes objectifs au niveau local et international.

A travers la Fondation HPS, avec la contribution de nos partenaires et nos collaborateurs engagés, nous souhaitons devenir un acteur majeur dans l'éducation numérique des jeunes. Formations, initiations et programmes développés en partenariat avec les universités, sont autant d'opportunités pour les jeunes afin qu'ils puissent renforcer leurs connaissances et compétences dans le numérique.

Je suis fier de notre engagement et de nos réalisations, et je suis persuadé que cela nous permettra de continuer à prospérer à long terme. Je remercie nos collaborateurs et nos partenaires pour leur précieuse contribution et leur engagement.

Mohamed Horani

Président du Conseil d'Administration