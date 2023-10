Highway Holdings Limited est une société de portefeuille. La société fabrique et fournit à ses clients fabricants d'équipements d'origine (OEM) diverses pièces, composants et produits en métal, en plastique et électriques, qui sont utilisés par les clients de la société dans la fabrication de produits, tels que des photocopieurs, des imprimantes laser, des lecteurs de disques compacts, des lecteurs de disques laser, des équipements informatiques, des composants électriques, des connecteurs électriques, des aspirateurs, des luminaires, des moteurs électriques, des pompes, des automobiles et des lave-vaisselle, et d'autres composants de machines à laver. La société opère dans deux secteurs : le secteur de l'emboutissage de métaux et des équipementiers mécaniques et le secteur des équipementiers électriques. Le segment de l'emboutissage de métaux et des équipementiers mécaniques se concentre sur la fabrication et la vente de pièces et de composants métalliques, tandis que le segment des équipementiers électriques se concentre sur la fabrication et la vente de pièces, de composants et de machines en plastique et électroniques.

