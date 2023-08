Highwoods Properties, Inc. est une société de placement immobilier (FPI). La société est une FPI de bureaux entièrement intégrée qui possède, développe, acquiert, loue et gère des propriétés principalement dans les meilleurs quartiers d'affaires (BBD) d'Atlanta, Charlotte, Dallas, Nashville, Orlando, Raleigh, Richmond et Tampa. Son activité principale est l'exploitation, l'acquisition et le développement d'immeubles de bureaux. La société fournit des services de location, de gestion, de développement, de construction et d'autres services liés aux clients pour ses propriétés et pour des tiers. La société mène ses activités par l'intermédiaire de Highwoods Realty Limited Partnership (la société d'exploitation). La société possède une participation dans environ 28,8 millions de pieds carrés louables de propriétés en service, 1,6 million de pieds carrés louables de propriétés de bureaux en cours d'aménagement et des terrains à aménager avec environ 5,1 millions de pieds carrés louables de construction potentielle de bureaux.

Secteur Sociétés de placement immobilier commercial