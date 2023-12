Hikma Pharmaceuticals PLC est spécialisé dans le développement, la fabrication et la commercialisation de médicaments destinés au traitement des maladies cardiovasculaires, des infections, des cancers, du diabète, etc. Le CA par famille de produits se répartit comme suit : - produits génériques injectables (45,3%) ; - médicaments de marque (27,5%) ; - produits génériques pris par voie orale (26,7%) ; - autres (0,5%). La répartition géographique du CA est la suivante : Royaume Uni (0,3%), Etats-Unis (56,9%), Moyen Orient et Afrique du Nord (34,4%) et autres (8,4%).

Secteur Produits pharmaceutiques