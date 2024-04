(Alliance News) - Hikma Pharmaceuticals PLC a fait état jeudi d'un début d'année encourageant, soutenu par les trois secteurs d'activité.

Les actions de Hikma, la société pharmaceutique basée à Londres, ont augmenté de 2,2 % à 1 853,21 pence à Londres jeudi.

Dans un communiqué de presse précédant l'assemblée générale annuelle de jeudi, Hikma a déclaré qu'elle s'attendait à ce que le chiffre d'affaires du groupe augmente de 4 % à 6 % et à ce que le bénéfice d'exploitation de base soit compris entre 660 millions USD et 700 millions USD en 2024, conformément aux prévisions antérieures.

Le directeur général Riad Mishlawi a déclaré : "Hikma a connu un excellent début d'année 2024, avec une croissance et une dynamique continues dans l'ensemble du groupe. Nos trois activités affichent de bonnes performances, soutenues par nos solides capacités commerciales et opérationnelles. Nous lançons de nouveaux produits et augmentons notre capacité de production, ce qui favorisera une croissance future durable."

Hikma prévoit pour 2024 une croissance du chiffre d'affaires de l'activité Injectables comprise entre 6 % et 8 % et une marge opérationnelle de base comprise entre 36 % et 37 %.

Dans le domaine des produits de marque, Hikma s'attend à ce que le chiffre d'affaires connaisse une croissance moyenne à élevée à un chiffre à taux de change constant, ou à un chiffre faible à un chiffre sur une base déclarée.

Compte tenu de la forte performance enregistrée depuis le début de l'année, Hikma s'attend désormais à une légère croissance du bénéfice d'exploitation de base déclaré.

Hikma continue de s'attendre à ce que le chiffre d'affaires des produits génériques augmente de 3 % à 5 % en 2024. Elle s'attend à ce que la marge d'exploitation de base pour 2024 se situe au milieu des dizaines, reflétant l'augmentation des redevances à payer sur son générique autorisé de l'oxybate de sodium.

Hikma prévoit de verser un dividende final de 47 cents US.

