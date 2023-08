(Alliance News) - Hikma Pharmaceuticals PLC a déclaré jeudi qu'elle s'attendait à une meilleure performance de son activité Génériques sur l'ensemble de l'année en raison de la croissance de son chiffre d'affaires intermédiaire, mais a fait état d'une baisse de son bénéfice.

La société pharmaceutique basée à Londres a déclaré que pour les six mois se terminant le 30 juin, les revenus ont augmenté de 17% pour atteindre 1,42 milliard de dollars, contre 1,21 milliard de dollars l'année précédente, en raison de la croissance dans les trois segments d'activité. Le chiffre d'affaires de l'activité Injectables a augmenté de 9 %, tandis que celui de l'activité Marques et Génériques a progressé de 11 % et 39 % respectivement.

Le bénéfice avant impôt a chuté de 25 %, passant de 174 millions de dollars l'année précédente à 131 millions de dollars, en raison d'une perte de valeur nette sur les actifs financiers qui a grimpé à 46 millions de livres sterling.

La société a déclaré un dividende intérimaire de 0,25 USD par action, soit 32 % de plus que les 0,19 USD du premier semestre 2022.

Pour l'avenir, Hikma s'attend à une croissance du chiffre d'affaires de près de 30 % pour Generics, à partir de 672 millions USD en 2022. Elle prévoit également que ses dépenses d'investissement totales se situeront entre 140 et 160 millions d'USD.

Said Darwazah, directeur général et président du conseil d'administration, a déclaré : "Nos excellents résultats au premier semestre reflètent la croissance dans les trois secteurs d'activité et les trois zones géographiques d'Hikma.

"Nous continuons à remporter de nouveaux contrats importants et à nous développer sur de nouveaux marchés, ce qui permet à Hikma de rendre plus de médicaments accessibles aux prestataires de soins de santé et aux patients qui en ont le plus besoin".

Les actions de Hikma étaient en hausse de 0,7 % à 2 089,00 pence chacune à Londres jeudi matin.

