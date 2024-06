(Alliance News) - Hikma Pharmaceuticals PLC a renforcé lundi ses activités américaines dans le domaine des produits injectables en rachetant les actifs de la société danoise Xellia Pharmaceuticals ApS.

Xellia Pharmaceuticals, basée à Copenhague, est spécialisée dans les traitements anti-infectieux et autres thérapies de soins intensifs.

Hikma, l'entreprise pharmaceutique basée à Londres, a déclaré qu'elle avait accepté d'acheter une partie des activités et des actifs de Xellia dans le domaine des formes de dosage finies aux États-Unis, y compris un portefeuille commercial et un pipeline de produits différenciés, une usine de fabrication à Cleveland, dans l'Ohio, des capacités de vente et de marketing, et un centre de recherche et développement en Croatie.

Hikma paiera 135 millions d'USD en espèces, plus un montant supplémentaire pouvant atteindre 50 millions d'USD sous réserve de la réalisation d'étapes réglementaires et commerciales convenues.

Hikma a déclaré que l'opération soutenait la croissance à long terme de ses activités dans le domaine des produits injectables et diversifiait son portefeuille et son pipeline aux États-Unis, en y ajoutant une gamme de produits prêts à l'emploi.

L'acquisition ajoutera huit produits injectables approuvés et commercialisés au portefeuille américain de Hikma, ainsi que 11 produits en cours de développement, a indiqué la société.

L'opération sera neutre pour les résultats de base au cours des 12 premiers mois et relutive par la suite, avec des avantages significatifs à plus long terme.

Une fois l'opération finalisée, les produits Xellia actuellement sur le marché contribueront à hauteur d'environ 75 millions de dollars de chiffre d'affaires sur une base annuelle.

Le directeur général Riad Mishlawi a déclaré : "Cette acquisition apportera une dimension significative à nos activités aux États-Unis et renforcera nos capacités de production de produits injectables et notre portefeuille aux États-Unis grâce à l'ajout de technologies complexes. Je suis convaincu que cette transaction apportera une valeur future significative à notre activité Injectables, soutenant la croissance à moyen terme."

Hikma a déclaré que les prévisions financières pour 2024 restaient inchangées.

Les actions de Hikma ont augmenté de 0,3 % à 1 964,00 pence à Londres tôt lundi.

Par Jeremy Cutler, journaliste à Alliance News

Commentaires et questions à newsroom@alliancenews.com

Copyright 2024 Alliance News Ltd. Tous droits réservés.