Le fabricant de médicaments Hikma chute après avoir revu à la baisse ses prévisions pour son unité de médicaments génériques.

HikmaPharmaceuticals Plc a réduit jeudi les prévisions annuelles de ventes et de marges pour sa deuxième unité la plus importante, en raison de retards possibles dans le lancement d'une version générique d'un traitement contre les troubles du sommeil, ce qui a fait chuter ses actions d'environ 10%.

Le fabricant de médicaments coté à Londres prévoit désormais que le chiffre d'affaires de son unité générique se situera entre 710 et 750 millions de dollars pour 2022, avec une marge d'exploitation de base d'environ 20 %.

Ces perspectives révisées contrastent fortement avec la déclaration commerciale de la semaine dernière, dans laquelle la société prévoyait une croissance de 8 à 10 % du chiffre d'affaires de l'activité par rapport aux ventes de 820 millions de dollars en 2021, ainsi qu'une marge d'exploitation de base comprise entre 24 et 25 %.

Les actions de Hikma cotées au FTSE 100, qui fournit de nombreux médicaments génériques, notamment des analgésiques, des anesthésiques et des sédatifs, étaient en baisse de 9,6 % à 1 667,5 pence à 7 h 39 GMT et constituaient le plus grand perdant de l'indice britannique des valeurs vedettes.

Hikma a cité le changement de perspectives de l'entreprise américaine Jazz Pharmaceuticals, qui a déclaré mercredi s'attendre à ce que le lancement des copies autorisées du Xyrem, un traitement contre la narcolepsie, ait lieu à la fin de 2022, voire en janvier 2023.

Dans le cadre d'un accord conclu en 2017 avec Jazz, Hikma avait une date de lancement fixée au 1er janvier 2023 pour sa version générique du Xyrem, ou éventuellement plus tôt, en fonction des conditions du marché. Hikma espérait un lancement à la mi-2022.

Dans une note, les analystes de Peel Hunt ont déclaré que bien que la réduction des prévisions "soit évidemment décevante, il s'agit simplement d'un échelonnement (des revenus)".