Hikma Pharmaceuticals PLC - Société pharmaceutique basée à Londres - Accepte un règlement à l'échelle des États-Unis visant à résoudre ses réclamations liées aux opioïdes avec les États américains, les communautés locales et les nations tribales. Elle accepte de payer jusqu'à 115 millions de dollars en espèces et 35 millions de dollars en dons de naloxone, un antagoniste des opioïdes utilisé pour inverser les effets d'une overdose d'opioïdes. Elle souligne que le règlement ne constitue pas une reconnaissance de faute ou de responsabilité et qu'elle continuera à se défendre contre tout litige que ce règlement ne résoudrait pas.

Rockfire Resources PLC - Société d'exploration minière basée à Londres - Suite à l'annonce du 12 décembre 2023, confirme la réception de 2 millions USD dans le cadre de l'acquisition d'Emirates Gold DMCC et d'Emperesse Bullion LLC. Ces fonds seront consacrés à de multiples activités actuellement en cours. En outre, l'entreprise indique qu'elle étudie les possibilités et les stratégies de développement des activités afin de parvenir à une situation de trésorerie positive pour les investisseurs. Elle continue d'évaluer les possibilités d'attirer des partenaires pour investir dans ses projets dans le Queensland.

Panther Metals PLC - Société d'exploration minière axée sur le Canada - Soumet une demande de permis d'exploration pour des forages supplémentaires à la suite de la découverte d'une minéralisation de métaux de base à sulfures massifs volcanogènes sur le prospect Wishbone du projet Obonga, dans le nord de l'Ontario. La demande déposée couvre une série planifiée de 39 trous de forage au diamant et de levés géophysiques en fond de trou répartis sur le prospect Wishbone. "Tous les plans étant fermement en place, nous prévoyons de commencer les forages dans un délai relativement court après l'octroi du permis ", déclare la société.

GCP Asset Backed Income Fund Ltd - Investisseur basé à Londres, qui soutient des prêts à moyen et long terme à taux fixe ou variable garantis par des actifs physiques ou des flux de trésorerie - Reçoit un produit en espèces de 18 millions de livres sterling provenant du remboursement partiel anticipé d'un prêt garanti par un portefeuille d'investissements immobiliers. La date contractuelle de remboursement du prêt est fixée à mars 2024. Dans le cadre de l'opération, l'emprunteur concerné convient, en relation avec le remboursement anticipé, de reporter au 29 juin au plus tard l'échéance du montant restant du prêt et d'autres prêts accordés à l'ensemble du groupe d'emprunteurs pour un montant total de 53,7 millions de GBP, qui sont également dus en mars. Elle accepte également une augmentation des taux d'intérêt du prêt du groupe afin de s'aligner sur les conditions actuelles du marché du crédit. À la suite du remboursement anticipé, le solde de trésorerie est estimé à environ 50 millions de livres sterling. L'entreprise déclare n'avoir aucun solde à régler dans le cadre de sa facilité de crédit renouvelable. Elle continue de discuter avec ses conseillers d'un éventuel programme de rachat d'actions d'un montant de 7 millions de livres sterling.

Tandem Group PLC - Détaillant d'articles de sport et de loisirs basé à Birmingham, en Angleterre - Mise à jour commerciale au 31 décembre. Prévoit un chiffre d'affaires annuel de 22,2 millions de livres sterling, en baisse de 17 % par rapport à l'année précédente, et conforme aux prévisions actualisées fournies en décembre. La perte annuelle avant impôts devrait être conforme aux prévisions. Explique que l'environnement économique dans le secteur de la consommation continue de poser des défis et que la réduction des dépenses de consommation continue d'avoir un impact sur le marché des ventes intérieures, qui s'est avéré plus difficile que prévu. L'entreprise vise une augmentation de 19 % de son chiffre d'affaires en 2024 pour atteindre 26,5 millions de livres sterling et un retour à la rentabilité. Les résultats annuels seront publiés le 25 mars.

First Class Metals PLC - Société d'exploration axée sur l'Ontario (Canada) - Annonce des résultats d'analyse à haute teneur en or provenant d'un échantillonnage en rainure entrepris à la suite de l'exploration récemment achevée de la propriété Sunbeam, détenue à 100 %. Les résultats sont décrits comme très encourageants et typiques de ce style de minéralisation. Les résultats indiquent des teneurs en or élevées allant jusqu'à 18,8 grammes par tonne d'or.

Neo Energy Metals PLC - Développeur d'uranium axé sur l'Afrique du Sud - Déclare une perte avant impôts de 900 000 GBP pour la période de 18 mois se terminant le 30 septembre 2023, par rapport à une perte de 602 000 GBP pour l'année se terminant en mars 2022. Aucun revenu. Les dépenses administratives ont plus que doublé, passant de 457 000 GBP à 936 000 GBP au cours de la période de négociation écourtée. La perte de base et diluée par action est de 0,62 pence, contre 0,41 pence pour le LPS.

Emmerson PLC - Société de développement de la potasse au Maroc - Annonce des résultats d'une étude approfondie sur son projet de potasse de Khemisset. Ces résultats améliorent considérablement l'économie du projet, avec des bénéfices annuels avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement estimés à 440 millions USD par an, contre 258 millions USD à l'origine. Le coût total du projet est désormais estimé à 525 millions d'USD, contre 539 millions d'USD à l'origine. Le coût total de maintien est estimé à 163 USD par tonne, ce qui correspond au "bas de la courbe des coûts" et permet d'obtenir des rendements solides pour toute une série d'hypothèses concernant le prix de la potasse.

