HIL Limited est une société basée en Inde, qui est engagée dans la fourniture de solutions de toiture, de solutions de construction, de solutions de polymère et autres. Les solutions de toiture de la société consistent à fabriquer, vendre et distribuer des feuilles de fibrociment, des feuilles d'acier coloré et des feuilles ondulées sans amiante à base de ciment. Les solutions pour le bâtiment sont classées en solutions pour les murs humides, les murs secs et l'isolation thermique, ce qui inclut la fabrication et la distribution de blocs de cendres volantes, de smart fix, de smart plaster, de smart bond, de panneaux, de colle à carreaux et de panneaux. Les solutions polymères comprennent le polychlorure de vinyle (UpVC), le polychlorure de vinyle (CpVC), les tuyaux et les raccords à ondes stationnaires (SWR) et le mastic mural. Les usines de fabrication sont situées à Faridabad, Thimmapur, Golan et Jhajjar. Les autres services comprennent les installations et équipements de manutention et de traitement avec des usines de fabrication à Hyderabad, et les revenus générés par les générateurs d'éoliennes situés au Gujarat, au Tamil Nadu et au Rajasthan.

Secteur Fournitures de construction et installation