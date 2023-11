Hill & Smith PLC est une société holding basée au Royaume-Uni, qui se compose de 30 sociétés opérant à partir de 57 sites dans cinq pays. La société opère à travers trois divisions. La division Galvanizing Services comprend des structures métalliques, des colonnes d'éclairage, des ponts, des équipements agricoles et d'autres produits destinés aux marchés de l'industrie et des infrastructures. La division Engineered Solutions fournit des solutions en acier et en matériaux composites à faible énergie intrinsèque pour une série de marchés d'infrastructure, notamment la production et la distribution d'énergie, la marine, le rail et le logement. La division fournit également des supports de tuyauterie pour les marchés de l'eau, de l'électricité et du gaz naturel liquéfié, ainsi que des solutions de protection sismique. La division Roads & Security fournit des produits et des services destinés aux infrastructures routières et autoroutières, notamment des barrières de sécurité routière temporaires et permanentes, des solutions d'éclairage et d'alimentation en énergie renouvelable, des solutions de circulation intelligentes, des poteaux d'éclairage public et des parapets de pont.

Secteur Acier