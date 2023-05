Hill & Smith annonce des bénéfices supérieurs aux attentes et ne parvient pas à trouver un nouveau PDG

(Alliance News) - Hill & Smith PLC a déclaré jeudi qu'elle avait réalisé une "performance commerciale record" au cours des quatre mois précédant le 30 avril et qu'Alan Giddins resterait président exécutif pendant encore un an et demi, après avoir échoué à trouver un nouveau directeur général après près d'un an d'entretiens.

Les actions de la société de construction d'infrastructures étaient en hausse de 3,0 % à 1 407,01 pence chacune jeudi matin à Londres.

Hill & Smith a déclaré que la croissance du chiffre d'affaires à taux de change constant était en hausse de 18%, et qu'il y avait eu une "forte" croissance des bénéfices par rapport à une base de comparaison 2022 relativement molle.

En ce qui concerne l'avenir, la société basée à Solihull, dans les West Midlands, a déclaré qu'elle s'attendait à ce que le bénéfice d'exploitation annuel soit légèrement supérieur à la partie supérieure des attentes des analystes.

Le consensus actuel des analystes compilé par la société pour l'exercice 2023 prévoit un bénéfice d'exploitation sous-jacent de 107,0 millions de livres sterling, avec une fourchette de 105,2 millions de livres sterling à 110,2 millions de livres sterling.

En mars, Hill & Smith a déclaré que le bénéfice avant impôt avait augmenté de 62 % pour atteindre 69,3 millions de livres sterling en 2022, contre 42,8 millions de livres sterling en 2021. Le chiffre d'affaires s'est élevé à 732,1 millions de livres sterling, un chiffre record et une augmentation de 17 % par rapport aux 625,2 millions de livres sterling.

Hill & Smith a déclaré que M. Giddins resterait président exécutif pendant encore 12 à 18 mois. Il occupe cette fonction à titre intérimaire depuis juillet 2022, pendant que l'entreprise cherche un nouveau PDG.

"Le conseil d'administration a entrepris un processus de recherche approfondi qui a permis d'identifier de nombreux candidats de qualité, enthousiasmés par les perspectives du groupe", a déclaré Hill & Smith. "Cependant, le conseil n'a pas été en mesure de trouver un candidat répondant à ses critères en temps utile".

