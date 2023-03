Hill & Smith augmente ses bénéfices en 2022 grâce à une acquisition de 11 millions d'USD

(Alliance News) - Hill & Smith PLC a fait état mercredi d'une forte hausse de son bénéfice annuel et d'un chiffre d'affaires record grâce à la vigueur de ses activités axées sur les États-Unis.

Pour 2022, la société de construction d'infrastructures a déclaré que le bénéfice avant impôt a augmenté de 62% en glissement annuel pour atteindre 69,3 millions de livres sterling, contre 42,8 millions de livres sterling en 2021. Les recettes ont totalisé 732,1 millions de livres sterling, un chiffre record et une augmentation de 17 % par rapport aux 625,2 millions de livres sterling de l'année précédente.

Hill & Smith a proposé un dividende final de 22 pence, soit une augmentation de 16 % par rapport aux 19 pence de l'année précédente. Le dividende annuel total s'élève donc à 35,0 pence, soit une augmentation de 13 % par rapport aux 31,0 pence de l'année précédente.

Le président exécutif Alan Giddins a noté que 2022 a été une année de "progrès significatifs", en particulier pour ses activités aux États-Unis, qui représentent désormais 64 % du bénéfice d'exploitation de la société.

En ce qui concerne l'avenir, le président Giddins a déclaré que Hill & Smith était "bien positionné pour le long terme".

La société a ajouté : "Les avantages de notre modèle d'exploitation agile et autonome permettent au conseil d'administration d'être confiant dans le fait que Hill & Smith continuera à faire de bons progrès en 2023, malgré les vents contraires macroéconomiques."

Par ailleurs, l'entreprise a déclaré avoir finalisé l'acquisition des activités et des actifs de Korns Galvanizing Co Inc pour un montant de 11,3 millions de dollars. Korns est basée à Johnstown, dans l'État américain de Pennsylvanie. Elle dispose d'un seul site spécialisé dans la galvanisation par centrifugation et a généré un chiffre d'affaires de 5,5 millions USD en 2022.

Hill & Smith a ajouté que la marge bénéficiaire d'exploitation de Korns est "légèrement inférieure à la moyenne de la division", mais a déclaré qu'elle s'attendait à ce qu'elle s'améliore à mesure que son propre modèle d'exploitation serait adopté.

Les actions de Hill & Smith ont chuté de 4,1 % à 1 356,51 pence chacune mercredi matin à Londres.

