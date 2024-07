HilleVax, Inc. est une société biopharmaceutique en phase clinique qui se concentre sur le développement et la commercialisation de vaccins. Le programme de la société, HIL-214, est un candidat vaccin à base de particules apparentées à des virus (VLP) en cours de développement pour la prévention de la gastro-entérite aiguë modérée à sévère (AGE) causée par une infection à norovirus. Le norovirus est la cause la plus fréquente de GGE virale dans le monde et se caractérise par des symptômes tels que diarrhée, vomissements, douleurs abdominales, nausées et, parfois, fièvre pouvant conduire à une déshydratation cliniquement significative. HIL-214 est un candidat vaccin bivalent (contenant deux protéines) composé de VLP représentant deux génotypes courants de norovirus et coformulé avec un adjuvant à base d'hydroxyde d'aluminium (alum), couramment utilisé dans les vaccins adultes et pédiatriques pour améliorer l'immunogénicité. HIL-216 comprend six génotypes communs de norovirus, GI.1, GII.2, GII.3, GII.4, GII.6 et GII.17.

Secteur Recherche biotechnologique et médicale