Hillgrove Resources Limited est une société minière basée en Australie. La société se concentre sur la production de cuivre de la mine de cuivre de Kanmantoo en Australie-Méridionale. La mine de cuivre Kanmantoo est située à environ 55 kilomètres d'Adélaïde en Australie-Méridionale et comprend les fosses à ciel ouvert Giant, Nugent et Emily Star, ainsi qu'une usine de traitement du minerai et une installation de stockage des résidus entièrement autorisées et opérationnelles, avec une capacité de réserve. La société détient également environ 6 150 kilomètres carrés (km2) de licences d'exploration accordées dans le sud-est de l'Australie-Méridionale. Les concessions de la société sont toutes situées dans l'orogène Delamérien. Stella et North West Kanmantoo sont des cibles prioritaires au sein du tenement proche de la mine. Stella est situé à environ 1,5 kilomètres au sud-est de l'usine de traitement de Kanmantoo. North West Kanmantoo est situé à environ 4,5 kilomètres au nord-ouest de l'usine de traitement de Kanmantoo.

Secteur Exploitations minières et métallurgie