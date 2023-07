Hillman Solutions Corp, anciennement Landcadia Holdings III, Inc. est un fournisseur de produits liés à la quincaillerie et de services de marchandisage connexes pour les marchés de détail en Amérique du Nord. Elle opère dans trois segments : Quincaillerie et solutions de protection, Robotique et solutions numériques, et Canada. Les gammes de produits de l'entreprise comprennent des petites pièces telles que des fixations et des articles de quincaillerie connexes, des tiges filetées et des formes métalliques, des clés, des systèmes de reproduction de clés et des accessoires, de la quincaillerie de construction, des équipements de protection individuelle, tels que des gants et des lunettes, et des articles d'identification, tels que des étiquettes, des lettres, des chiffres et des panneaux. La société fournit également des services de conception et d'installation de systèmes de marchandise, de maintien de niveaux d'inventaire appropriés en magasin et de dépannage pour ses kiosques robotisés. La société distribue ses produits aux quincailleries, aux centres de rénovation, aux grandes surfaces, aux animaleries et à d'autres points de vente au détail aux États-Unis, au Canada, au Mexique, en Amérique latine et dans les Caraïbes.

Secteur Détaillants en produits et services de bricolage