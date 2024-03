Hillstone Networks Co Ltd est une société basée en Chine qui se consacre principalement à la fourniture de produits et de services de sécurité réseau. Les principaux produits de l'entreprise comprennent la sécurité des frontières, la sécurité des nuages, la sécurité des sites web, la sécurité des intranets, la sécurité des données, la fourniture d'applications et les produits de détection gestuelle. L'entreprise s'engage à servir des clients engagés dans les domaines de la finance, du gouvernement, des opérations, de l'Internet, de l'éducation et de la santé médicale. L'entreprise distribue ses produits sur le marché national et sur les marchés étrangers, notamment en Amérique, en Europe, en Asie du Sud-Est, au Moyen-Orient et dans d'autres pays et régions.

Secteur Logiciels