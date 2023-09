Hillstream BioPharma, Inc. (HBI) est une société de biotechnologie préclinique. La société est engagée dans le développement de candidats thérapeutiques ciblant la ferroptose, un mécanisme anticancéreux entraînant la mort cellulaire médiée par le fer (IMCD) pour le traitement des cancers résistants. Son principal produit candidat est le HSB-1216, un modulateur de l'IMCD, qui cible une variété de tumeurs solides. Le médicament, HSB-1216, s'est avéré réduire la charge tumorale des cancers résistants au traitement, notamment le cancer du sein triple négatif et les carcinomes épithéliaux. La société utilise Quatramer, une plateforme de ciblage des tumeurs pour traiter les cancers rares et résistants aux traitements. Son intelligence artificielle Trident, une plateforme de médecine de précision à intelligence artificielle, est utilisée pour identifier les biomarqueurs dans les programmes cliniques afin de cibler des segments de patients spécifiques. Le deuxième produit candidat de HBI, HSB-888, est un modulateur de la mort cellulaire à double dose de fer pour les tumeurs solides. Ses autres produits candidats sont HSB-510 et HSB-114.

Secteur Recherche biotechnologique et médicale