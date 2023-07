Hilltop Holdings Inc. est un holding financier diversifié. La société opère à travers trois segments : la banque, le courtage et l'origination de prêts hypothécaires. Le secteur bancaire comprend les activités de PlainsCapital Bank (la Banque). Le secteur bancaire fournit principalement des services bancaires aux entreprises et aux consommateurs à partir de bureaux situés dans tout le Texas et génère des revenus à partir de son portefeuille d'actifs productifs. Le secteur des courtiers comprend les activités de Securities Holdings, qui opère par l'intermédiaire de ses filiales à part entière, Hilltop Securities, Momentum Independent Network et Hilltop Securities Asset Management, LLC. Ce segment propose des services de conseil en investissement et de courtage en valeurs mobilières. Le secteur du montage de prêts hypothécaires comprend les activités de PrimeLending, qui propose une variété de produits de prêt. Ce segment comprend l'origination et la gestion de prêts et la vente de ces prêts sur le marché secondaire.

Secteur Banques