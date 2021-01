Hilton Food Group plc : Une opportunité moyen terme ? 29/01/2021 | 10:36 achat sur repli En attente

Cours d'entrée : 996GBX | Objectif : 1280GBX | Stop : 989GBX | Seuil d'invalidation : 1035GBX | Potentiel : 28.51% Hilton Food Group plc évolue à proximité d'une importante zone support en données hebdomadaires vers 906 GBX conférant un bon timing à l'ouverture de positions haussières.

On pourra se positionner à l'achat idéalement vers 996 GBX pour viser les 1280 GBX. Synthèse La société dispose de fondamentaux solides. Plus de 70% des entreprises présentent un mix de croissance, rentabilité, endettement et visibilité plus faible.

D'une manière générale et dans une optique à court terme, la société présente une situation fondamentale intéressante.

Points forts La zone actuelle constitue un bon point d'entrée pour les investisseurs intéressés par le dossier dans une optique à moyen / long terme. En effet, le titre évolue à proximité du support des 906 GBX en données hebdomadaires.

La proximité du support moyen terme des 996 GBX offre un bon timing pour l'achat du titre.

L'activité du groupe présente un potentiel important de croissance. Le chiffre d'affaires est en effet attendu en forte hausse par le consensus Standard & Poor's avec une progression de l'ordre de 58% à l'horizon 2022.

La visibilité liée à l'activité du groupe apparaît relativement bonne compte tenu des écarts réduits des différentes estimations des analystes.

Le titre est valorisé sur 2020 à 0.41 fois son chiffre d’affaires, soit des niveaux de valorisation très intéressants comparativement aux autres sociétés de la cote.

Les analystes affichent un optimisme patent concernant les perspectives de chiffre d'affaires et ont récemment revu à la hausse leurs estimations en termes d'évolution de l'activité.

Au cours des 12 derniers mois, les anticipations de revenus à venir ont été révisées de nombreuses fois à la hausse.

Les analystes couvrant le dossier recommandent majoritairement l'achat ou la surpondération de l'action.

L'objectif de cours moyen des analystes suivant la valeur est relativement éloigné et suppose un potentiel d'appréciation important.

Points faibles La société présente des niveaux de rentabilité insuffisants.

Données financières GBP USD EUR CA 2020 2 474 M 3 390 M 2 799 M Résultat net 2020 39,2 M 53,7 M 44,3 M Dette nette 2020 187 M 257 M 212 M PER 2020 21,6x Rendement 2020 2,38% Capitalisation 836 M 1 147 M 946 M VE / CA 2020 0,41x VE / CA 2021 0,36x Nbr Employés 4 944 Flottant 79,5% Prochain événement sur HILTON FOOD GROUP PLC 07/04/21 Année 2020 Publication de résultats Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACHETER Nombre d'Analystes 9 Objectif de cours Moyen 1 312,86 GBX Dernier Cours de Cloture 1 020,00 GBX Ecart / Objectif Haut 42,2% Ecart / Objectif Moyen 28,7% Ecart / Objectif Bas 2,94% Dirigeants et Administrateurs Nom Titre Philip John Heffer Chief Executive Officer & Executive Director Robert Andrew Watson Non-Executive Chairman Nigel Majewski Chief Financial Officer & Executive Director John Graham Worby Senior Independent Non-Executive Director Christine Cross Independent Non-Executive Director