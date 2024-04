Hilton Food Group plc est une entreprise internationale spécialisée dans l'emballage alimentaire, basée au Royaume-Uni. La société construit et exploite des installations automatisées pour la transformation, la fabrication et la logistique de produits alimentaires pour des clients internationaux du secteur de la vente au détail et de la restauration. Elle opère à partir de 24 installations de transformation, d'emballage et de logistique à la pointe de la technologie, réparties sur 19 marchés en Europe, en Asie-Pacifique et en Amérique du Nord. Elle travaille avec ses partenaires dans cinq catégories : viande, fruits de mer, végétalien et végétarien, plats préparés et services. Ses gammes d'aliments à consommer plus tard comprennent des plats préparés, des pizzas, des pains à l'ail, des sauces pour pâtes, des plats mijotés et d'autres produits. Elle propose également des sandwichs, des wraps, des baguettes, des salades, du houmous et des soupes. Elle livre également des produits frais et surgelés à ses clients dans les secteurs de la vente au détail, de la restauration et des marques, avec des produits sous marque de distributeur et des produits cofabriqués pour des marques mondiales. Sa plateforme Foods Connected est une solution basée sur le cloud qui offre une vue à 360 degrés des chaînes d'approvisionnement.

Secteur Transformation des aliments