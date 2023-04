Le PDG élu de Hilton Food achète des actions suite à ses résultats

(Alliance News) - Ce qui suit est un résumé des transactions d'actions par les directeurs et gestionnaires de sociétés cotées à Londres annoncées mercredi et qui n'ont pas été rapportées séparément par Alliance News :

Hilton Food Group PLC - Entreprise d'emballage alimentaire basée à Cambridgeshire, Angleterre - Le directeur général élu Steve Murrells achète 28 781 actions à 6,88 GPB chacune, pour une valeur de 198 013 GBP, mercredi après la publication des résultats annuels de l'entreprise. La société a déclaré que son chiffre d'affaires pour l'exercice clos le 1er janvier a augmenté de 17 % pour atteindre 3,85 milliards de livres sterling, contre 3,30 milliards de livres sterling l'année précédente. Dans le même temps, son bénéfice avant impôt a chuté de 38 %, passant de 47,4 millions de livres sterling à 29,6 millions de livres sterling.

CentralNic Group PLC - Société holding de services Internet basée à Londres qui développe et gère des places de marché en ligne - Enrin Invest & Finance Ltd, une société dans laquelle le directeur non exécutif Samuel Dayani a un intérêt bénéficiaire, vend 89 920 actions à 1,31 GBP chacune le 30 mars, pour une valeur de 117 795 GBP. Il vend également 47 248 actions à 1,30 GBP chacune le 31 mars, pour une valeur de 61 422 GBP. La valeur des actions vendues sur une période de deux jours s'élève à 179 218 GBP.

Sabien Technology Group PLC - Société technologique basée à Londres, spécialisée dans les secteurs du chauffage, du refroidissement et du transport - Richard Parris, président exécutif, achète 950 000 actions dans le cadre de plusieurs transactions entre le 31 mars et le 5 avril. Le montant total des actions achetées s'élève à 101 460 GBP. Suite à cet achat, Richard Parris détient 21% du capital de la société.

